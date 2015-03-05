Вчера, 12:31 Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.

16 - 19 января, в Новосибирске пройдёт предолимпийский Чемпионат России по греко-римской или классической борьбе. В соревнованиях примут участие практически все сильнейшие борцы страны. За исключением 2-кратного Олимпионика Романа Власова (77кг), а также Мусы Евлоева (97 кг), Артема Суркова (до 67 кг), Сергея Емелина и Степана Маряняна (оба 60 кг). Впервые, на чемпионате станы все сетки, кто с кем будет бороться, станут известны накануне стартового дня борьбы. 16 - 19 января, в Новосибирске пройдёт предолимпийский Чемпионат России по греко-римской или классической борьбе. В соревнованиях примут участие практически все сильнейшие борцы страны. За исключением 2-кратного Олимпионика Романа Власова (77кг), а также Мусы Евлоева (97 кг), Артема Суркова (до 67 кг), Сергея Емелина и Степана Маряняна (оба 60 кг). Впервые, на чемпионате станы все сетки, кто с кем будет бороться, станут известны накануне стартового дня борьбы.

Ниже предлагаем вам ознакомиться с расписанием чемпионата РФ по греко-римской или классической борьбе 2020 года.

Греко-римская борьба, Расписание Чемпионата России в Новосибирске: Местное время (Москва - 4 часа).

15 января

17.00-17.30 Жеребьевка во всех весовых категориях





16 января

08.00-08.30 Первое взвешивание весовых категорий 55-60-63-130 кг.

11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 55-60-63-130 кг.

17.00-18.00 Полуфиналы весовых категорий 55-60-63-130 кг.





17 января

08.00-08.15 Второе взвешивание весовых категорий 55-60-63-130 кг.

11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 72-77-97 кг.

11.00-15.00 Утешительные схватки весовых категорий 55-60-63-130 кг.

17.00-17.30 Полуфиналы весовых категорий 72-77-97 кг.

17.30-18.00 Церемония открытия

18.00-20.00 Финалы весовых категорий 55-60-63-130 кг.





18 января

08.00-08.15 Второе взвешивание весовых категорий 72-77-97 кг.

11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 67-82-87 кг.

11.00-15.00 Утешительные схватки весовых категорий 72-77-97 кг.

17.30-18.00 Полуфиналы весовых категорий 67-82-87 кг.

18.00-20.00 Финалы весовых категорий 72-77-97 кг.





19 января

08.15-08.30 Второе взвешивание весовых категорий 67-82-87 кг.

11.00-14.00 Утешительные и финальные схватки весовых категорий 67-82-87 кг.

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!