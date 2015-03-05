Чемпионат России-2020 по греко-римской борьбе. Расписание, программа соревнований в Новосибирске.
16 - 19 января, в Новосибирске пройдёт предолимпийский Чемпионат России по греко-римской или классической борьбе. В соревнованиях примут участие практически все сильнейшие борцы страны. За исключением 2-кратного Олимпионика Романа Власова (77кг), а также Мусы Евлоева (97 кг), Артема Суркова (до 67 кг), Сергея Емелина и Степана Маряняна (оба 60 кг). Впервые, на чемпионате станы все сетки, кто с кем будет бороться, станут известны накануне стартового дня борьбы.
Ниже предлагаем вам ознакомиться с расписанием чемпионата РФ по греко-римской или классической борьбе 2020 года.
Греко-римская борьба, Расписание Чемпионата России в Новосибирске: Местное время (Москва - 4 часа).
15 января
17.00-17.30 Жеребьевка во всех весовых категориях
16 января
08.00-08.30 Первое взвешивание весовых категорий 55-60-63-130 кг.
11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 55-60-63-130 кг.
17.00-18.00 Полуфиналы весовых категорий 55-60-63-130 кг.
17 января
08.00-08.15 Второе взвешивание весовых категорий 55-60-63-130 кг.
11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 72-77-97 кг.
11.00-15.00 Утешительные схватки весовых категорий 55-60-63-130 кг.
17.00-17.30 Полуфиналы весовых категорий 72-77-97 кг.
17.30-18.00 Церемония открытия
18.00-20.00 Финалы весовых категорий 55-60-63-130 кг.
18 января
08.00-08.15 Второе взвешивание весовых категорий 72-77-97 кг.
11.00-15.00 Предварительные схватки весовых категорий 67-82-87 кг.
11.00-15.00 Утешительные схватки весовых категорий 72-77-97 кг.
17.30-18.00 Полуфиналы весовых категорий 67-82-87 кг.
18.00-20.00 Финалы весовых категорий 72-77-97 кг.
19 января
08.15-08.30 Второе взвешивание весовых категорий 67-82-87 кг.
11.00-14.00 Утешительные и финальные схватки весовых категорий 67-82-87 кг.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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