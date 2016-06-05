Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата России-2020 в Новосибирске. В/к: 55, 60, 63 и 130кг. Обновляется...
16 января, на коврах МВК «Новосибирск Экспоцентр» в Новосибирске стартует Чемпионат России по греко-римской борьбе среди взрослых. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-классики в четырех весовых категориях до - 55, 60, 63 и 130кг. Всего 120 атлетов выйдут на новосибирские ковры.
Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня предолимпийского Чемпионата России по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков страны...
Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата России-2020 в Новосибирске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 60, 63 и 130кг.
55 кг
Квалификация:
Алексей Кинжигалиев (Москва) - Юрий Васюнин (Алтайск.край)
Юрий Тапаа (Алтай) - Василий Никаноров (Татарстан)
Виктор Ведерников (Новосиб.обл) - Ибрагим Далаев (Тамб.обл)
Элчин Ибрагимов (Рост.обл) - Мавлуд Ризманов (Рост.обл)
Рудик Погосян (Адыгея) - Амаяк Осипов (Краснодар.край)
Сунер Конуров (Алтайск.край) - Игорь Фаустов (Калмыкия)
Эмин Сафершаев (Крым) - Фирдавс Хайбулоев (Кург.обл)
Камран Мурадов (Тюменск.обл) - Довуджон Тошев (Санкт-Петербург)
Хусейн Рахмонов (Московск.обл) - Беслан Огурлиев (КБР)
1/8 финала:
Магомед Кентеров (Дагестан) - Виталий Кабалоев (Мордовия - КБР)
Азиз Керимов (Свердл.обл) - Иван Хлобыстов (Пермск.край)
Эркин Карабышев (Алтай) - Владислав Колесник (Нижегородск. обл)
Саид Абдусаламов (Дагестан) -
60 кг
Квалификация:
Никита Нарышев (Красноярск.край) - Роман Мащенко (Рост.обл)
Андрей Иванов (Моск.обл) - Иса Микаев (Чечня)
1/16 финала:
Магомед Дудушев(Башкирия) - Георгий Тибилов (РСО-Алания)
Жамболат Локьяев (Морд.-КБР) - Леонид Савхаев (Респ.Коми)
Алим Когатижев (Москва) - Тамирлан Тамирчиев (КБР)
Астемир Мирзоев (ЯНАО) - Заур Хаснутдинов (Морд)
Радион Саматов (Санкт-Петербург) - Ильясхан Исламов (Дагестан)
Константин Верещагин (Пермск.край) - Дмитрий Люстрицкий (Нижегород.обл)
Муслим Исаев (Чечня) - Гарик Гиголян (Рост.обл)
Анвар Аллахъяров (Моск.обл) - Садык Лалаев(Моск.обл)
Анзор Карагулов (Москва) - Эркемен Тадыкин(Алтай)
Менгиян Семенов (Калмыкия) - Арут Саркисян(Красноярск.край)
Михаил Курак (Красноярск.край) - Алберт Хаконов (КБР)
Артем Пащенко (Яросл.обл) - Магомед Алиев (Моск.обл)
Тамерлан Зубаилов (ХМАО) - Артур Петросян (Москва)
Амет Юлдашев (Крым)- Артем Шалганов (Новосиб.обл)
Никита Корешков (Нижегород.обл) - Егор Обухов (Хабаровск.край)
63 кг
Квалификация:
Марат Гарипов (СанктПетербург) - Фанис Валитов (Башкортостан)
Баатыр Ечешев (Кемер.обл) - Шамиль Муалиев (Санкт-Петерб)
Артем Дзампаев (Арх.обл) - Рубен Минасян (Москва)
Александр Агичев (ЯНАО) - Ованес Постукян (Рост.обл)
Фадис Валитов (Башкортостан) - Абу-Муслим Амаев (Москва)
Иван Федченко (Чеяб.обл) - Роман Иванов (Владимир.обл)
Константин Ларьков (Приморск.край) - Дмитрий Куртугашев (Кемер.обл)
Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург) - Юрий Семушин (Арх.обл)
Абдулмажит Бикижонов (Нижегородск.обл) - Урузмаг Черткоев (РСО-Алания)
Андрей Ершов (Новосиб.обл) - Эмиль Абдураманов (Крым)
Боходур Азимов (Пермск.край) - Оскар Тодозаков (Хакасия)
Асланбек Шхагошев (КБР) - Санал Семенов (Калмыкия)
Андрей Радионов (Моск.обл) - Алексей Тадыкин (Алтай)
1/8 финала:
Магомед Магомедов (Дагестан) - Дмитрий Чигирев (Краснод.край)
Павел Салеев (Мордовия) -
130 кг
1/16 финала:
Иван Колчин (ЯНАО) - Сергей Семенов (Москва)
Эроси Бериашвили (Самарск.обл) - Омар Омаров (Моск.обл)
Сергей Горяев (ЯНАО) - Курбан Нажмутдинов (Москва)
Хусейн Висхаев (Кург.обл) - Рамазан Шамашиев (КБР)
Солтан Мусаев (Моск.обл) - Лом-Али Акаев (Чечня)
Магомед Хаджиев (Чечня) - Марат Кампаров (КБР)
Руслан Бибарсов (Пенз.обл) - Рафаэль Цуциашвили (Рост.обл)
Михаил Высочанский (Тамб.обл) - Сегей Демин (Омск.обл)
Кантемир Шибзухов (КБР) - Виталий Щур (Кемер.обл)
Ислам Магомедов (Чечня) - Шамиль Мусаев (Омск.обл)
Назар Райок (РСО-Алания) - Нохчо Лабазанов (Красноярск.край)
Магомед Омаров (Астрах.обл) - Дмитрий Асанов (Хабаровский край)
Дмитрий Баринов (Алтайск.край) - Зураби Гедехаури (Москва)
Юрий Шишхов (Краснод.край) - Василий Малеванный (Тамб.обл)
Михаил Погорелов (Алтайск.край) - Алихан Аюбов (Моск.обл)
Денис Коцарь (Рост.обл) - Турал Азимов (Тюменская обл)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!