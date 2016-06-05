Сегодня, 23:11 Греко-римская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата России-2020 в Новосибирске. В/к: 55, 60, 63 и 130кг. Обновляется...

16 января, на коврах МВК «Новосибирск Экспоцентр» в Новосибирске стартует Чемпионат России по греко-римской борьбе среди взрослых. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-классики в четырех весовых категориях до - 55, 60, 63 и 130кг. Всего 120 атлетов выйдут на новосибирские ковры. 16 января, на коврах МВК «Новосибирск Экспоцентр» в Новосибирске стартует Чемпионат России по греко-римской борьбе среди взрослых. Сегодня, в борьбу за медали вступят борцы-классики в четырех весовых категориях до - 55, 60, 63 и 130кг. Всего 120 атлетов выйдут на новосибирские ковры.





Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 1-го дня предолимпийского Чемпионата России по греко-римской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков страны...

Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата России-2020 в Новосибирске. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 55, 60, 63 и 130кг.

55 кг

Квалификация:

Алексей Кинжигалиев (Москва) - Юрий Васюнин (Алтайск.край)

Юрий Тапаа (Алтай) - Василий Никаноров (Татарстан)

Виктор Ведерников (Новосиб.обл) - Ибрагим Далаев (Тамб.обл)

Элчин Ибрагимов (Рост.обл) - Мавлуд Ризманов (Рост.обл)

Рудик Погосян (Адыгея) - Амаяк Осипов (Краснодар.край)

Сунер Конуров (Алтайск.край) - Игорь Фаустов (Калмыкия)

Эмин Сафершаев (Крым) - Фирдавс Хайбулоев (Кург.обл)

Камран Мурадов (Тюменск.обл) - Довуджон Тошев (Санкт-Петербург)

Хусейн Рахмонов (Московск.обл) - Беслан Огурлиев (КБР)





1/8 финала:

Магомед Кентеров (Дагестан) - Виталий Кабалоев (Мордовия - КБР)

Азиз Керимов (Свердл.обл) - Иван Хлобыстов (Пермск.край)

Эркин Карабышев (Алтай) - Владислав Колесник (Нижегородск. обл)

Саид Абдусаламов (Дагестан) -

60 кг

Квалификация:

Никита Нарышев (Красноярск.край) - Роман Мащенко (Рост.обл)

Андрей Иванов (Моск.обл) - Иса Микаев (Чечня)





1/16 финала:

Магомед Дудушев(Башкирия) - Георгий Тибилов (РСО-Алания)

Жамболат Локьяев (Морд.-КБР) - Леонид Савхаев (Респ.Коми)

Алим Когатижев (Москва) - Тамирлан Тамирчиев (КБР)

Астемир Мирзоев (ЯНАО) - Заур Хаснутдинов (Морд)

Радион Саматов (Санкт-Петербург) - Ильясхан Исламов (Дагестан)

Константин Верещагин (Пермск.край) - Дмитрий Люстрицкий (Нижегород.обл)

Муслим Исаев (Чечня) - Гарик Гиголян (Рост.обл)

Анвар Аллахъяров (Моск.обл) - Садык Лалаев(Моск.обл)





Анзор Карагулов (Москва) - Эркемен Тадыкин(Алтай)

Менгиян Семенов (Калмыкия) - Арут Саркисян(Красноярск.край)

Михаил Курак (Красноярск.край) - Алберт Хаконов (КБР)

Артем Пащенко (Яросл.обл) - Магомед Алиев (Моск.обл)

Тамерлан Зубаилов (ХМАО) - Артур Петросян (Москва)

Амет Юлдашев (Крым)- Артем Шалганов (Новосиб.обл)

Никита Корешков (Нижегород.обл) - Егор Обухов (Хабаровск.край)

63 кг

Квалификация:

Марат Гарипов (СанктПетербург) - Фанис Валитов (Башкортостан)

Баатыр Ечешев (Кемер.обл) - Шамиль Муалиев (Санкт-Петерб)

Артем Дзампаев (Арх.обл) - Рубен Минасян (Москва)

Александр Агичев (ЯНАО) - Ованес Постукян (Рост.обл)

Фадис Валитов (Башкортостан) - Абу-Муслим Амаев (Москва)

Иван Федченко (Чеяб.обл) - Роман Иванов (Владимир.обл)

Константин Ларьков (Приморск.край) - Дмитрий Куртугашев (Кемер.обл)

Ибрагим Лабазанов (Санкт-Петербург) - Юрий Семушин (Арх.обл)

Абдулмажит Бикижонов (Нижегородск.обл) - Урузмаг Черткоев (РСО-Алания)

Андрей Ершов (Новосиб.обл) - Эмиль Абдураманов (Крым)

Боходур Азимов (Пермск.край) - Оскар Тодозаков (Хакасия)

Асланбек Шхагошев (КБР) - Санал Семенов (Калмыкия)

Андрей Радионов (Моск.обл) - Алексей Тадыкин (Алтай)





1/8 финала:

Магомед Магомедов (Дагестан) - Дмитрий Чигирев (Краснод.край)

Павел Салеев (Мордовия) -

130 кг

1/16 финала:

Иван Колчин (ЯНАО) - Сергей Семенов (Москва)

Эроси Бериашвили (Самарск.обл) - Омар Омаров (Моск.обл)

Сергей Горяев (ЯНАО) - Курбан Нажмутдинов (Москва)

Хусейн Висхаев (Кург.обл) - Рамазан Шамашиев (КБР)

Солтан Мусаев (Моск.обл) - Лом-Али Акаев (Чечня)

Магомед Хаджиев (Чечня) - Марат Кампаров (КБР)

Руслан Бибарсов (Пенз.обл) - Рафаэль Цуциашвили (Рост.обл)

Михаил Высочанский (Тамб.обл) - Сегей Демин (Омск.обл)





Кантемир Шибзухов (КБР) - Виталий Щур (Кемер.обл)

Ислам Магомедов (Чечня) - Шамиль Мусаев (Омск.обл)

Назар Райок (РСО-Алания) - Нохчо Лабазанов (Красноярск.край)

Магомед Омаров (Астрах.обл) - Дмитрий Асанов (Хабаровский край)

Дмитрий Баринов (Алтайск.край) - Зураби Гедехаури (Москва)

Юрий Шишхов (Краснод.край) - Василий Малеванный (Тамб.обл)

Михаил Погорелов (Алтайск.край) - Алихан Аюбов (Моск.обл)

Денис Коцарь (Рост.обл) - Турал Азимов (Тюменская обл)

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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