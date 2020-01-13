Сегодня, 18:13 Гандбол, Россия - Исландия 13.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

13 января, на площадке "Мальмё Арена" в Мальмё (Швеция), в рамках Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе Е. Сборная России встретится с командой Исландии. 13 января, на площадке "Мальмё Арена" в Мальмё (Швеция), в рамках Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 2-го тура группе Е. Сборная России встретится с командой Исландии.





Напомним, на старте турнира подопечные Эдуарда Кокшарова минимально уступили сорной Венгрии 25:26. В свою очередь, исландцы также с разрывом в один балл сломили сопротивление датчан, 31:30 итоговый счет игры в пользу северян. Сверх упорными и напряженными получились 1-е игры для обоих коллективов.





Сегодня, не команду Кокшарова фактически ожидает решающая встреча, в контексте борьбы за плей-офф. Как непосредственно сложится 2-й матч на Евро-2020 для сборной РФ, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! ИГРА.





Начало трансляции матча Россия - Исландия в 20:15 по-Москве.





Россия - Исландия, 2-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Исландии. Счет игры Россия - Исландия 23:34 (11-18, 12-16).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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