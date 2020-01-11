Вчера, 15:40 Гандбол, Россия - Венгрия 11.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть

11 января, на площадке "Мальмё Арена" в шведском Мальмё, где сейчас продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе Е. Национальная сборная России сыграет с командой Венгрии. 11 января, на площадке "Мальмё Арена" в шведском Мальмё, где сейчас продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе Е. Национальная сборная России сыграет с командой Венгрии.





Отметим, венгры посеяны со второй корзины. Российские гандболисты в 4-й. Вместе с тем, шансы россиян выглядят предпочтительней. По-крайней мере на бумаге, а вот как непосредственно готова команда Эдуарда Кокшарова к турниру, посмотрим...





В последние годы гандболистам России не удается достичь значимых результатов, и безусловно, на нынешнее континентальное первенство немало надежд у болельщиков да и самих игроков.





Как непосредственно сложится дебютная игра для сборной РФ на Евро-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! ИГРА.





Начало трансляции матча Россия - Венгрия в 18:00 по-Москве.





Россия - Венгрия, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Венгрии . Счет игры Россия - Венгрия 25:26 (13-14, 12-12).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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