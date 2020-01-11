Гандбол, Россия - Венгрия 11.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата Европы среди мужчин, где смотреть
11 января, на площадке "Мальмё Арена" в шведском Мальмё, где сейчас продолжается групповой этап Чемпионата Европы-2020 по гандболу среди мужских команд, состоится матч 1-го тура группе Е. Национальная сборная России сыграет с командой Венгрии.
Отметим, венгры посеяны со второй корзины. Российские гандболисты в 4-й. Вместе с тем, шансы россиян выглядят предпочтительней. По-крайней мере на бумаге, а вот как непосредственно готова команда Эдуарда Кокшарова к турниру, посмотрим...
В последние годы гандболистам России не удается достичь значимых результатов, и безусловно, на нынешнее континентальное первенство немало надежд у болельщиков да и самих игроков.
Как непосредственно сложится дебютная игра для сборной РФ на Евро-2020, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! и МАТЧ! ИГРА.
Начало трансляции матча Россия - Венгрия в 18:00 по-Москве.
Россия - Венгрия, 1-й тур группового этапа Чемпионата Европы-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...
Результат матча победа сборной Венгрии. Счет игры Россия - Венгрия 25:26 (13-14, 12-12).
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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