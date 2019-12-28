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Хоккей МЧМ-2020: Казахстан - Германия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть

Сегодня, в воскресенье 5 января, на  льду "Остравар-Арены" в чешской Остраве, пройдут не только финальные матчи Молодежного Чемпионата мира по хоккею, но и заключительный матч трилогии за право остаться в высшем хоккейном дивизионе, где сражаются сборные Казахстана и Германии.

Сборная Германии - в групповом раунде, заняла последнее место в группе В что и привело немцев к играм на вылет из дивизиона. Правда по ходу турнира Германия обыгрывала хозяев турнира сборную Чехии. А затем уже в первом матче против Казахстана немцы были сильнее со счетом 4-0.

Сборная Казахстана также заняла последнее место, но в группе А. Казахстанцы по ходу турнира не смогли набрать не единого очка. Но вчера акки птица "Феникс", возродились из пепла, во втором матче серии на вылет одолев немцев со счетом 4-1. Это первая, но очень важная победа сборной Казахстана на Молодежном Чемпионате мира по хоккею 2020. Поскольку эта победа подарила надежду казахстанским болельщикам.

И вот, сегодня, состоится решающий матч Казахстан - Германия. Кто победит, тот и останется в высшем дивизионе молодежного хоккея на следующий год. А кто проиграет, тому судьба пробивать себе дорогу на верх в низших лигах. Будет интересно, не пропустите прямой эфир  на ТВ канале: КАЗСПОРТ, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:

Начало трансляции матча  Казахстан - Германия в 13:00 мск или 16.00 Нур-Султан.

Хоккей сегодня: Казахстан - Германия, матч на вылет, молодежный Чемпионат мира-2020, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча - победа сборной Германии. Счет матча Казахстан - Германия 0-6 (0-1, 0-4, 0-6). Сборная Казахстана следующий год проведет в низшем дивизионе.



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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