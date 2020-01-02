Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею 2020, где смотреть

Несмотря на фактор родных трибун, шансы шведов все же выглядят предпочтительней, саму же игру смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ТВ!





Начало трансляции матча молодежных команд Швеция - Чехия в 22:00 мск или 21:00 Киев.

Где формальными хозяевами льда будут шведы ну а реальными конечно местные хоккеисты сборной команды Чехии.Групповой турнирзавершила победителем группы А, где в четырех матчах "Тре Крунур" одолели Финляндию 3-2ОТ, Швейцарию 5-2, Казахстан 2-6 и Словакию 6-2. Как и в прошлом году Швеция прошла в плей-офф с первого места в группе, по сути являясь одной из фаворитов Молодежного Чемпионата мира 2019. Но далее, Шведов уже на стадии 1/4 финала устранили швейцарцы сенсационно победившие сине-желтых 0-2. Поэтому сегодня, я думаю, Швеция по особенному настраивается на матч 1/4 финала.- что касаемо хозяев турнира, то они прошли в плей-офф с 4-го места в группе В, что и привело их к матчу со Швецией, сильнейшей командой группы А. На стадии группового турнира Чехия обыграла сборную России 4-3 а затем поочередно уступила Германии 3-4, США 4-3ОТ и Канаде 7-2. В матче против шведов, букмекеры считают подопечных Вацлава Варады - аутсайдерами. Но в родных стенах, мы знаем, чехи способны творить чудеса. Надеюсь и сегодня им удастся показать отличную игру а мы посмотрим интересный и яркий матч в прямом эфире.