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Хоккей МЧМ-2020: США - ЧЕХИЯ, прямая ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

Сегодня, 30 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где под Новый Год проходит молодежный чемпионат мира по хоккею 2020, состоится матч для сборной США 4-го тура а для Сборной Чехии третьего тура в группе В.

На данный момент сборная команда Чехии, хозяйка турнира, провела два матча. В первом из которых победила мощную российскую сборную со счетом 4-3 а во втором, видимо пребывая в эйфории после победы над россиянами, уступила айтсайдеру группы, сборной Германии 3-4, чем окончательно запутала турнирную таблицу. Пока Чехи пребывают на втором месте в группе, но также по 3 очка имеют и все остальные команды кроме сборной США, у которой 6 баллов.  Сегодня, Чехии нужно обязательно побеждать американцев, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. Поскольку если Чехия уступит, шансы пройти дальше, для Чехов сильно снизятся.   

Что касается хоккеистов США, то в 1-м туре подопечные Скотта Санделина уступили канадцам 4:6. Затем, североамериканцы уверенно победили сборную Германии 6:3.  А вчера сборная США усилиями Артура Калиева и Николаса Робертсона нанесла поражение России 3-1. Поставив "красных" в тяжелое положение с угрозой не выхода из группы. Вообще в этой группе В наблюдается интереснейшая картина. После 2.5 туров еще совсем не ясно, кто выйдет из группы а кому играть с Казахстаном за право остаться в "вышке". 

Что же тем интереснее смотреть игры, в прямом эфире. Напоминаем, прямую онлайн видео трансляцию матча  США - ЧЕХИЯ смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ТВ!

Начало трансляции матча молодежных команд Россия и США в 21:00 московское время или 20:00 Киев.

Хоккей, США - ЧЕХИЯ, U20 Чемпионат мира-2020, прямая онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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