Вчера, 19:04 Хоккей U20: Россия - США 29.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

29 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 3-го тура в группе В. Молодежная сборная России сыграет командой США. Принципиальнейшее противостояние хоккейных сверхдержав на молодежном уровне среди игроков до 20 лет. 29 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где сейчас проходит молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 3-го тура в группе В. Молодежная сборная России сыграет командой США. Принципиальнейшее противостояние хоккейных сверхдержав на молодежном уровне среди игроков до 20 лет.





На данный момент у команд по три набранных баллов. Напомним, в стартовой игре подопечные Валерия Брагина в упорнейшей борьбе уступили чехам с общим счетом 3:4. Накануне российская молодежка "камня на камне" не оставила от сбоной Канады, разгромив "Кленовых листьев" 6:0.





Что касается хоккеистов США, то в 1-м туре подопечные Скотта Санделина уступили вышеупомянутым канадцам 4:6. Затем, североамериканцы уверенно победили сборную Германии 6:3. Очень результативно играет команда Санделина. Думается, голевая феерия ожидает нас и сегодня...





Как непосредственно сложится игра, и сумели ли россияне должным образом подготовится после исторической победы накануне, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!





Начало трансляции матча молодежных команд Россия и СШ А в 21:00 московское время.

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Результат матча победа сборной США. Счет игры Россия - США 1:3 (0-0, 0-2, 1-1).

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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