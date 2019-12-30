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Хоккей U20: Германия - Канада 30.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею, где смотреть

30 декабря, на ледовой площадке "Остравар-Арена" в Остраве (Чехия), где в эти дни продолжается молодежный чемпионат мира по хоккею-2020, состоится матч 3-го тура в группе В. Молодежная сборная Германии встретится с командой Канады. Очень плотная группа, где все 5-ть коллективов борются за плей-офф вплоть до последнего тура.

Напомним, на старте группового этапа немецкая молодёжь сенсационно переиграла хозяев чемпионата, команду Чехии с итоговым счетом 4:3. Затем, подопечные Тобиаса Абштрайтера уступили американцам 3:6. Безусловно, победа над чехами внесла интригу в октет.

Что касается канадской молодежки, то в 1-м туре "Кленовые листья" одержали победу в "Североамериканском дерби" над сборной США 6:4. Накануне, команда Дэйла Хантера потерпела сокрушительное поражение от сборной России 0:6. Противоречивые результаты, и сегодня канадской молодежи крайне необходимо побеждать. Прежде всего, чтобы
вернуть психологическую уверенность.

Как непосредственно сложится эта важнейшая игра, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ!

Начало трансляции матча молодежных команд Германии и Канады в 17:00 московское время.

Хоккей, Германия - Канада, U20 Чемпионат мира-2020, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной Канады. Счет игры Канада - Германия 4:1 (1-0, 2-0, 1-1).



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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