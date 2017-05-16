Вчера, 18:55 Хоккей полуфинал МЧМ-2020: Канада - Финляндия, прямая ОНЛАЙН видео трансляция матча, где смотреть

Сегодня, в субботу 4 января, на льду "Остравар-Арены" в чешской Остраве, пройдут два полуфинальных матча МЧМ-2020 по хоккею с шайбой. Во втором полуфинале, который состоится вечером, будут играть действующие Чемпионы мира, в этой возрастной группе, Сборная Финляндии против сборной Канады, которая в прошлом году осталась без наград МЧМ.





Сборная Финляндии - в групповом раунде, довольно неожиданно заняла третье место в группе А, уступив в последнем матче швейцарцам со счетом 2-5. Возможно Финляндия осознано выбирала себе в соперники США. Только этим, я могу пояснить для себя, поражение сине-белых в последнем матче. С выбором соперника финны, кстати, не ошиблись. Подопечным Раймо Хелминена удалось в тяжелом матче обыграть сборную США со счетом 1-0. Это был наименее результативный матч турнира. Но тем не менее он принес сборной Финляндии успех и выход в полуфинал, где "SUOMI" померяются силами с еще одним грозным северо-американским коллективом - Сборной Канады.



Сборная Канады играла групповой раунд в группе В, где и победила, выйдя в плей-офф с первого места. В четвертьфинале канадцы без особых проблем разобрались со сборной командой Словакии 6-1, похоронив чаяния "почти местных" хоккеистов на продолжение борьбы в плей-офф раунде МЧМ-2020.



Прогноз на матч Канада - Финляндия: букмекеры считают фаворитом данного матча сборную Канады. Но я, почему-то верю в Финляндию. Я бы взял проход Финляндии в финал.



А вот, что я знаю точно, так это то, что нас ждет очень интересный и яркий матч, поэтому не пропустите игру 1/2 финала в прямом эфире на ТВ каналах: Матч ТВ, Матч Игра и Беларусь-5, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:



Начало трансляции матча Канада - Финляндия в 21:00 мск или 20.00 Киев. - в групповом раунде, довольно неожиданно заняла третье место в группе А, уступив в последнем матче швейцарцам со счетом 2-5. Возможно Финляндия осознано выбирала себе в соперники США. Только этим, я могу пояснить для себя, поражение сине-белых в последнем матче. С выбором соперника финны, кстати, не ошиблись. Подопечным Раймо Хелминена удалось в тяжелом матче обыграть сборную США со счетом 1-0. Это был наименее результативный матч турнира. Но тем не менее он принес сборной Финляндии успех и выход в полуфинал, где "SUOMI" померяются силами с еще одним грозным северо-американским коллективом - Сборной Канады.играла групповой раунд в, где и победила, выйдя в плей-офф с первого места. В четвертьфинале канадцы без особых проблем разобрались со сборной командой Словакии 6-1, похоронив чаяния "почти местных" хоккеистов на продолжение борьбы в плей-офф раунде МЧМ-2020.: букмекеры считают фаворитом данного матча сборную Канады. Но я, почему-то верю в Финляндию. Я бы взял проход Финляндии в финал.А вот, что я знаю точно, так это то, что нас ждет очень интересный и яркий матч, поэтому не пропустите игру 1/2 финала в прямом эфире на, прямая онлайн видео трансляция матча начнется:

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сборной Канады. Счет игры Канада - Финляндия 5:0 (4-0, 1-0, 0-0). Кленовые листья в финале, где сыграют с командой России. Результат матча победаСчет игры Канада - Финляндия(4-0, 1-0, 0-0). Кленовые листья в финале,

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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