Сегодня, 14:55 Тренер по вольной борьбе — о том, как боролся с коронавирусом: Просил Бога, чтобы он дал мне побыстрее умереть

"Первого апреля я вызвал скорую помощь, у меня была высокая температура, которую никак не удавалось сбить. Врачи мне прописали лекарство и уехали. Улучшения не было, и на третий день в пять утра я вновь вызвал неотложку. У меня была рвота, пульс – 120 ударов в минуту. Меня забрали в больницу и сделали тесты на COVID-19, которые оказались положительными".

"Состояние было ужасным, температура – 40, страшно болела голова, я не мог дышать, было такое ощущение, как будто в лёгкие впиваются иголки. Меня подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, через трубочки в носу я получал кислород, за счёт которого дышал. Было так плохо, что я просил Бога, чтобы он дал мне как можно быстрее умереть, но Господь помиловал меня, и сейчас у меня всё в порядке".

из Северной Македонии выступал за сборную своей страны, а после завершения спортивной карьеры перешёл на тренерский мостик - сейчас специалист живёт и работает в Швеции, сообщаетПо информации источника, Пешко перенёс заражениеСпециалист рассказал о том, как это было:По словам Пешко, дальше началась борьба за жизнь:Пешко поделился своей историей прямо из больницы - появились фото специалиста:

Пешко спешит всех предупредить:

"Коронавирус везде, он витает в воздухе. Будьте осторожны, оставайтесь дома! А я соблюдаю постельный режим. Осталась ломота в суставах, немного болит голова, но температуры уже нет. Спасибо всем за добрые пожелания! Берегите себя!"

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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