Вчера, 13:30                    

Тони Фергюсон наехал на Хабиба Нурмагомедова после его отказа от участия в UFC 249

 Тони Фергюсон написал в своем инстаграм (@tonyfergusonxt) обращение к Хабибу Нурмагомедову, после того как Хабиб сообщил, что не сможет выступить на турнире UFC 249. «18 апреля уже за углом, Хабиб Нурмагомедов. Мы знаем, что ты скрываешься в России.

Запрет на перелеты не станет для меня преградой для того, чтобы надрать тебе зад, так что не оправдывайся этим. Тебе прислали множество мест… Пришли нам одно. Ты все еще моя с…, мы уверенны, что ты знаешь это. #ЗащищайИлиОсвобождай».


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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