Тони Фергюсон наехал на Хабиба Нурмагомедова после его отказа от участия в UFC 249

Запрет на перелеты не станет для меня преградой для того, чтобы надрать тебе зад, так что не оправдывайся этим. Тебе прислали множество мест… Пришли нам одно. Ты все еще моя с…, мы уверенны, что ты знаешь это. #ЗащищайИлиОсвобождай».
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!