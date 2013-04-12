Вчера, 13:08                    

UFC 249: Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона срывается в пятый раз, новости.

По заявлению Хабиба Нурмагомедова, мировая пандемия "коронавируса", стала непреодолимым препятствием в пятой попытке свести в октагоне чемпиона UFC - Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
 
На сегодняшний день глава UFC Дана Уайт продолжает уверять, что намеченный им турнир UFC 249, состоится 18 апреля. Может, и состоится, но уже точно без участия Хабиба Нурмагомедова. Дагестанский боец сейчас находится на родине, и поскольку границы России уже закрылись, покинуть страну в ближайшее время он не сможет. Так он заявил в своем инстаграм еще вчера.

Турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но с 15 марта в Штатах запретили на восемь недель проводить мероприятия с участием более 50 человек. После этого решения Дана Уайт заявил, что турнир состоится без зрителей, но ничего не говорил о месте его проведения. Впрочем, не говорил он для публики, а бойцам сообщил, что шоу UFC 249 с большой вероятностью пройдет в Абу-Даби. Это известие застало Хабиба и его команду в Калифорнии, где он готовился к поединку.

«Где-то 19 или 20 марта мы вылетели в Эмираты. Когда мы туда прилетели, нам сказали, что границы закрыты, и ни один гражданин не может заезжать туда. Нам пришлось прилететь в Россию», — рассказал Нурмагомедов.

«Мы готовы как никогда, готовы вылететь в любую точку, но от нас сейчас это не зависит, - прокомментировал ситуацию отец и тренер дагестанского бойца Абдулманап Нурмагомедов.

- Сказали, бой будет в Эмиратах, мы прилетели туда, в итоге – карантин, прилетели в Россию, теперь отсюда не вылететь. Не велика трагедия, но хотелось Фергюсона победить – это было реально, для этого есть всё, хотелось доказать, что сомнительных боев у Хабиба не осталось».

На эти заявления Тони Фергюсон отреагировал достаточно нервно, что думает Тони об ситуации с Нурмагомедовым, читатейте ПО ССЫЛКЕ


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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