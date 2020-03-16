Сегодня, 17:14 Футбол, Тамбов - Крылья Советов 16.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

16 марта, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде, состоится заключительный матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Тамбов примет самарские Крылья Советов. Напомним, в рамках первого круга РПЛ самарские футболисты одержали уверенную победу 2:0. 16 марта, на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде, состоится заключительный матч 22-го тура Российской Премьер-лиги. Тамбов примет самарские Крылья Советов. Напомним, в рамках первого круга РПЛ самарские футболисты одержали уверенную победу 2:0.





После зимнего перерыва команды провели по две встречи. Тамбов расписал нулевую с Рубином и минимально уступил московскому Динамо 0:1. Крылышки сыграли вничью 1:1 с Оренбургом, а также на выезде обыграли казанский Рубин 1:0. Победный гол на 42-й минуте матча забил Денис Попович. Были в том матче и отмены голов после пересмотра системы VAR.





На данный момент у обоих клубов по 22 набранных баллов и 14/15-е места в турнирной таблице чемпионата страны соответственно. Практически идентичная статистика и по-дополнительным показателям (-4).





Как непосредственно сложится матч аутсайдеров, и кто лучше подготовил свой коллектив к борьбе: Сергей Первушин или Миодраг Божович, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Тамбов - Крылья Советов в 19.30 московское время.

Тамбов - Крылья Советов, Прямая видео трансляция заключительного матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча победа Тамбова. Счет игры Тамбов - Крылья Советов 3:0 (1-0, 2-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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