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Футбол, Крылья Советов - Оренбург 28.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

28 февраля, на футбольном поле «Самара Арены» в Самаре, пройдет матч-открытие 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местные Крылья Советов примут Оренбург. Встреча аутсайдеров чемпионата страны нас ожидает после зимнего перерыва.

Напомним, после 19-ти сыгранных туров хозяева стадиона с 18-ю набранными баллами занимают 15-е место в турнирной таблице. У гостей из Оренбурга на один пункт больше, и соответственно 14-я строчка РПЛ. Матч прямых конкурентов за место в элите на следующий сезон, никак не иначе. Сверх важная игра за без преувеличение 6-ть пунктов.

Как поработали команды в межсезонье, и какие новшества ввели Миодраг Божович и Константин Емельянов, убедимся уже совсем скоро...

Как непосредственно сложится игра аутсайдеров чемпионата России сезона 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Крылья Советов - Оренбург в 18.30 московское время.

Крылья Советов - Оренбург, Прямая видео трансляция матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры Крылья Советов - Оренбург 1:1 (1-0, 0-1).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Крылья Советов - Оренбург 28.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
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