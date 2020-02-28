Сегодня, 15:55 Футбол, Крылья Советов - Оренбург 28.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

28 февраля, на футбольном поле «Самара Арены» в Самаре, пройдет матч-открытие 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местные Крылья Советов примут Оренбург. Встреча аутсайдеров чемпионата страны нас ожидает после зимнего перерыва. 28 февраля, на футбольном поле «Самара Арены» в Самаре, пройдет матч-открытие 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местные Крылья Советов примут Оренбург. Встреча аутсайдеров чемпионата страны нас ожидает после зимнего перерыва.





Напомним, после 19-ти сыгранных туров хозяева стадиона с 18-ю набранными баллами занимают 15-е место в турнирной таблице. У гостей из Оренбурга на один пункт больше, и соответственно 14-я строчка РПЛ. Матч прямых конкурентов за место в элите на следующий сезон, никак не иначе. Сверх важная игра за без преувеличение 6-ть пунктов.





Как поработали команды в межсезонье, и какие новшества ввели Миодраг Божович и Константин Емельянов, убедимся уже совсем скоро...





Как непосредственно сложится игра аутсайдеров чемпионата России сезона 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.





Начало трансляции матча Крылья Советов - Оренбург в 18.30 московское время.





Крылья Советов - Оренбург, Прямая видео трансляция матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ . Счет игры Крылья Советов - Оренбург 1:1 (1-0, 0-1).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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