Вчера, 13:48                    

12 Олимпийских лицензий на Игры в Токио-2020 разыграно в женской вольной борьбе

 Вчера в Оттаве прошел второй соревновательный день Олимпийского Пан-Американского квалификационного турнира, в котором были разыграны еще 12 путевок в Токио-2020.

Полные результаты квалификационного турнира Пан-Америки в части женской вольной борьбы смотрите ПО ССЫЛКЕ а в данной статье мы просто обновим на явные олимпийские путевки в женской вольной борьбе на Игры 2020.

СПИСОК ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ на ИГРЫ в Токио-2020, ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 15.03.2020.

50кг
1) Румыния
2) Казахстан
3) Китай
4) Азербайджан
5) Украина
6) Россия
7) Куба
8) США

53кг
1) Япония
2) Греция
3) Северная Корея
4) Китай
5) Польша
6) Индия
7) Куба
8) США

57кг
1) Китай
2) Польша
3) Нигерия
4) Япония
5) Беларусь
6) Молдова
7) США
8) Мексика

62кг
1) Болгария
2) Венгрия
3) Киргизстан
4) Северная Корея
5) Швеция
6) Япония
7) США
8) Бразилия

68кг
1) Украина
2) Швеция
3) Германия
4) США
5) Монголия
6) Япония
7) Куба
8) Канада

76кг
1) Германия
2) США
3) Эстония
4) Япония
5) Китай
6) Казахстан
7) Канада
8) Бразилия

Сегодня свои 12-ть путевок разыграют мужчины в вольной борьбе. Смотрите прямую онлайн видео трансляцию турнир начиная с 16:30 по Киеву. 


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 65, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки-2020
LIVE РЕЗУЛЬТАТЫ!
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Ростов - Локомотив Москва 15.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата
Результат матча!
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Вольная борьба, Пан-Америка Олимпийский квалификационный турнир, 15.03.2020, Прямая
LIVE!
Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, ЦСКА - Уфа 15.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
Вольная, греко-римская и женская борьба, РАСПИСАНИЕ, олимпийского квалификационного турнира Пан-Америки, Оттава-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»