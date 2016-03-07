12 Олимпийских лицензий на Игры в Токио-2020 разыграно в женской вольной борьбе

Полные результаты квалификационного турнира Пан-Америки в части женской вольной борьбы смотрите ПО ССЫЛКЕ а в данной статье мы просто обновим на явные олимпийские путевки в женской вольной борьбе на Игры 2020.
СПИСОК ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ на ИГРЫ в Токио-2020, ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 15.03.2020.50кг
1) Румыния
2) Казахстан
3) Китай
4) Азербайджан
5) Украина
6) Россия
7) Куба
8) США
53кг
1) Япония
2) Греция
3) Северная Корея
4) Китай
5) Польша
6) Индия
7) Куба
8) США
57кг
1) Китай
2) Польша
3) Нигерия
4) Япония
5) Беларусь
6) Молдова
7) США
8) Мексика
62кг
1) Болгария
2) Венгрия
3) Киргизстан
4) Северная Корея
5) Швеция
6) Япония
7) США
8) Бразилия
68кг
1) Украина
2) Швеция
3) Германия
4) США
5) Монголия
6) Япония
7) Куба
8) Канада
76кг
1) Германия
2) США
3) Эстония
4) Япония
5) Китай
6) Казахстан
7) Канада
8) Бразилия
Сегодня свои 12-ть путевок разыграют мужчины в вольной борьбе. Смотрите прямую онлайн видео трансляцию турнир начиная с 16:30 по Киеву.
Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!