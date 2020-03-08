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Биатлон, Масс-старт у женщин 08.03.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

8 марта, на биатлонном стадионе "Высочина Арена" в Нове-Место (Чехия), где сегодня подходит к завершению 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. 30 ведущих биатлонисток мира разыграют последний комплект и важные рейтинговые очки.

Под первым номером стартует итальянка Доротея Вирер. В общем зачете кубка мира Вирер опережает на 85 баллов шведку Ханну Эберг. Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф замыкает тройку лидеров и стартующих сегодня. Сумеет ли Доротея одержать очередную победу и таким образом нарастить преимущество, посмотрим...

Как непосредственно сложится и чем завершится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский масс-старт 12,5км сборных: Украины и России.

Украина

26. Валя Семеренко

Россия

18. Екатерина Юрлова-Перхт
21. Светлана Миронова
28. Лариса Куклина

Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в чешском Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 12.45 по-Киеву, 13.45 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у женщин на Кубке мира в Нове-Место на Мораве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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