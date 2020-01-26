Сегодня, 14:40 Биатлон, Масс-старт у женщин 26.01.2020. Прямая ОНЛАЙН трансляция Кубка мира в словенской Поклюке, где смотреть

26 января, на биатлонном стадионе "Триглав" в Поклюке (Словения), где сегодня завершается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. 30 ведущих биатлонисток планеты разыграют последний комплект наград перед чемпионатом мира, который стартует 13 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве. 26 января, на биатлонном стадионе "Триглав" в Поклюке (Словения), где сегодня завершается 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. 30 ведущих биатлонисток планеты разыграют последний комплект наград перед чемпионатом мира, который стартует 13 февраля в итальянской Антхольц-Антерсельве.





Под первым номером на лыжню выйдет норвежка Тирил Экхофф. Действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер стартует с вторым номером на майке. Замыкает тройку сильнейших биатлонисток на сегодня, шведка Ханна Эберг. Сумеет ли Экхофф одержать очередную победу и таким образом нарастить преимущество перед Вирер, посмотрим...





Как непосредственно сложится и чем завершится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский масс-старт 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

24. Юлия Джима

Россия

16. Светлана Миронова

19. Лариса Куклина

27. Ирина Старых

Беларусь

18. Ирина Кривко





Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в словенской Поклюке смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у женщин на Кубке мира в Поклюке, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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