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Биатлон сегодня, Кубок мира 08.03.2020. Масс-старт в Нове-Место. Расписание и результаты гонок.

8 марта, в чешском Нове-Место завершается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В заключительный соревновательный день чешского этапа состоятся гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 12,к км выйдут женщины. Затем, свой отрезок 15 км побегут мужчины. Уже традиционно, в масс-старте принимают участие сильнейшие биатлонисты общего зачета Кубка мира. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой увлекательнейшей контактной дисциплины.

Старт-лист масс-старта у женщин качайте:women-12.5-km-mass-start.pdf [404,89 Kb] (cкачиваний: 73)  

Старт-лист масс-старта у мужчин качайте:men-15-km-mass-start.pdf [403,6 Kb] (cкачиваний: 20)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу чешского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок с массовым стартом на 8 марта. Нове-Место-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

12:45 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

14:45 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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