Сегодня, 14:05 Биатлон, Мужской Масс-старт 08.03.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть

8 марта, на лыжне "Высочина Арена" в чешском Нове-Место, где сейчас завершается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Всего 30 сильнейших биатлонистов мира примут участие в этой динамичной контактной дисциплине. 8 марта, на лыжне "Высочина Арена" в чешском Нове-Место, где сейчас завершается 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км. Всего 30 сильнейших биатлонистов мира примут участие в этой динамичной контактной дисциплине.





Под первым стартовым номером стартует француз Мартен Фуркад. Мартен не принимал участие во вчерашней эстафете, а целенаправленно готовился к сегодняшней гонке. Безусловно, в приоритете у француза Большой хрустальный глобус. Главный соперник Фуркада последних лет, молодой и амбициозный норвежец - Йоханнес Тингнес Бё выйдет на трассу под третьим номером. На данный момент в общем зачете кубка мира Мартен опережает Бё-младшего на 76 пунктов.





Как непосредственно сложится и чем завершится гонка с массовым стартом у мужчин на 15км, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской масс-старт 15км сборных: Украины и России.

Украина

20. Дмитрий Пидручный

24. Артем Прима

Россия

7. Александр Логинов

15. Матвей Елисеев

30. Эдуард Латыпов





Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в чешском Нове-Место смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.45 по-Киеву, 15.45 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у мужчин на Кубке мира в Нове-Место на Мораве, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Йоханнес Тингнес Бё НОРВЕГИЯ (1+1+1+0) 39:32,7

2. Эмильен Жаклен ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) +15,1

3. Арнд Пайффер ГЕРМАНИЯ (0+0+0+1) +25,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (0+1+0+1) +27,9...11. Артем Прима УКРАИНА (0+0+2+1) +1:08,2