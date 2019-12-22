Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.
22 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 15км выйдут мужчины. Затем, дистанцию 12,5 км побегу женщины. Традиционно, в масс-старте принимают участие 30 сильнейших биатлонистов текущего сезона.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.
Старт-лист масс-старта у мужчин качайте:
Старт-лист масс-старта у женщин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок мира, расписание гонок с массовым стартом на 22 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).
13:10 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:15 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!