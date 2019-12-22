Сегодня, 11:47                    

Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.

22 декабря, в французском Анси Ле-Гран-Борнане, где сегодня подходит к завершению 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 15км выйдут мужчины. Затем, дистанцию 12,5 км побегу женщины. Традиционно, в масс-старте принимают участие 30 сильнейших биатлонистов текущего сезона.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.

Старт-лист масс-старта у мужчин качайте:men-15-km-mass-start.pdf [400,3 Kb] (cкачиваний: 2)  

Старт-лист масс-старта у женщин качайте:women-12.5-km-mass-start.pdf [400,41 Kb] (cкачиваний: 1)  

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок с массовым стартом на 22 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).

13:10 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:15 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Биатлон, Масс-старт у мужчин 22.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть
Биатлон, Масс-старт у мужчин 22.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во
LIVE!
Лыжи, командный Спринт 22.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть
Лыжи, командный Спринт 22.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской
LIVE!
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского поединка в Красноярске, где смотреть
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского
Результат боя!
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
Результат боя!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.
Биатлон сегодня, Кубок мира 22.12.2019 Масс-старт в французском Анси. Расписание и результаты гонок.
Лыжные гонки сегодня 22.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты командного спринта.
Лыжные гонки сегодня 22.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты командного спринта.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»