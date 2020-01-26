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Биатлон сегодня, Кубок мира 26.01.2020 Масс-старт в Поклюке. Расписание и результаты гонок.

26 января, в словенской Поклюке, где подходит к завершению 6-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки с массовым стартом. Сначала на дистанцию 15 км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 12,5 км побегут женщины. Уже традиционно, в масс-старте принимают участие отличившиеся спортсмены этапа, а также списочники общего зачета Кубка мира. Всего по 30 биатлонистов.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой увлекательнейшей контактной дисциплины.

Старт-лист масс-старта у мужчин качайте:men-15-km-mass-start.pdf [396,15 Kb] (cкачиваний: 68)  

Старт-лист масс-старта у женщин качайте:women-12.5-km-mass-start.pdf [396,21 Kb] (cкачиваний: 10)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу словенского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок с массовым стартом на 26 января. Поклюка-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

13:15 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

16:00 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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