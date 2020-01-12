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Биатлон, женский Масс-старт 12.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Оберхофе, где смотреть

12 января, на биатлонной арене "RENNSTEIG ARENA" в немецком Оберхофе, где подходит к завершению 4-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Под первым номером на лыжню выйдет итальянка Доротея Вирер. Вирер продолжает удерживать лидерство в общем зачете, несмотря на посягательства норвежек Тирил Экхофф и Ингрид-Ландмарк Тандреволд. Все сильнейшие встрою, и готовы разыграть крайне важные очки...

Как сложится и чем завершится 2-я гонка с массовым стартом у женщин сезона КМ 2019/20 годов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский масс-старт 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

18. Елена Пидгрушная

Россия

9. Светлана Миронова
17. Екатерина Юрлова-Перхт
24. Лариса Куклина

Беларусь

19. Ирина Кривко

Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в немецком Оберхофе смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.45 по-Киеву, 14.45 московское время, Минск.

Биатлон, Масс-старт у женщин на Кубке мира в Оберхофе, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Кайса Макаряйнен ФИНЛЯНДИЯ (1+0+0+0)  39:58,9

2. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0+3+1)  +30,2

3. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (1+0+1+1)  +35,0

...
18. Елена Пидгрушная УКРАИНА (2+1+1+2)  +2:26,6

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:bt_c73e_1.03.pdf [398,08 Kb] (cкачиваний: 68)



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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