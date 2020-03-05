Сегодня, 09:53 Биатлон сегодня, Кубок мира 05.03.2020. Спринт у женщин в Нове-Место. Расписание и результат гонки.

5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 99 биатлонисток примут участие в этой динамической дисциплине. 5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 99 биатлонисток примут участие в этой динамической дисциплине.

Лидерша текущего кубка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 19-м стартовым номером. Норвежка Тирил Экхофф побежит 16-й. На данный момент Тирил уступает Вирер в общем зачете чуть более 100 баллов.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц спринтерской дисциплины на 7.5км.





bt_c51a_1.0.pdf [412,54 Kb] (cкачиваний: 55) Старт-лист спринта у женщин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу чешского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 5 марта. Нове-Место-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

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