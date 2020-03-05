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Биатлон сегодня, Кубок мира 05.03.2020. Спринт у женщин в Нове-Место. Расписание и результат гонки.

5 марта, в чешском Нове-Место стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать чешский этап будет спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 99 биатлонисток примут участие в этой динамической дисциплине.
Лидерша текущего кубка мира и действующая обладательница Большого хрустального глобуса, итальянка Доротея Вирер выйдет на лыжню под 19-м стартовым номером. Норвежка Тирил Экхофф побежит 16-й. На данный момент Тирил уступает Вирер в общем зачете чуть более 100 баллов.  
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц спринтерской дисциплины на 7.5км.

Старт-лист спринта у женщин качайте:bt_c51a_1.0.pdf [412,54 Kb] (cкачиваний: 55)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу чешского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 5 марта. Нове-Место-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).

18:35 Спринтерская гонка, Женщины 7.5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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