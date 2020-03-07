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Футбол, Оренбург - Арсенал 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

7 марта, на стадионе «Газовик» в Оренбурге, состоится матч-открытие 21-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Оренбург примет Арсенал.

Напомним. после зимнего перерыва оренбуржцы увезли один балл из Самары, сыграв в результативную ничью 1:1 с местными Крылья Советами. В свою очередь, канониры одержали выездную победу над футбольным клубом "Сочи" с итоговым счетом 2:1. Дубль Луценко помог подопечным Игоря Черевченко увезти важные три очка.

На данный момент, команда Константина Емельянова с 20-ю набранными баллами находится на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. Столько же у Рубина и Ахмата, которые расположились выше. Арсенал заработал 28 пунктов, и занимает 6-е место соответственно.

Как непосредственно сложится игра, и сумеют ли оренбуржцы одержать первую победу на домашнем поле с октября прошлого года, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Оренбург - Арсенал в 14.00 московское время.

Оренбург - Арсенал, Прямая видео трансляция матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча - победа Оренбурга. Счет матча Оренбург - Арсенал 2-0 (1-0, 1-0)

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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