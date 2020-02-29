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Футбол, ЦСКА - Урал 29.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

29 февраля, на «ВЭБ Арене» в Москве, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местный ЦСКА примет екатеринбургский Урал. После зимнего перерыва возобновились матчи чемпионата страны. Сегодня, армейцы встретятся с крепким середняком РПЛ.

На данный момент, подопечные Виктора Гончаренко с 34-ю набранными баллами занимают 4-е место в турнирной таблице. Столько же пунктов у Ростова и Локомотива. Напомним, лидирует сейчас питерский Зенит у которого 45 пунктов.

Что касается гостей, то футболисты Урала заработали 24 пункта и находятся на промежуточном 9-м месте чемпионата. Достаточно ровные результаты показывает команда Дмитрия Парфёнова на протяжении текущего сезона. Достаточно ничейных и мало результативных игр с участием Урала мы увидели в первой части чемпионата.

Как непосредственно сложится первый матч после зимнего межсезонья для московских армейцев, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча ЦСКА - Урал в 14.00 московское время.

ЦСКА - Урал, Прямая видео трансляция матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры ЦСКА - Урал 1:1 (0-0, 1-1).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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