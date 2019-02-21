Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть
27 февраля, на арене Олимпийского спорт центра в минских Раубичах, где сейчас проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится одиночный микст. Всего 27 сборных примут участие в этой увлекательнейшей и динамичной командной дисциплине.
Под первым номером стартует тандем из России. Второй номер у немецкой одиночки. Третий у биатлонистов Норвегии. Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко выйдут на лыжню с 4-м номером на майках. Достаточно сложно определить фаворита в этой непредсказуемой дисциплине.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на супермикст:
Украина
4-1. Анастасия Меркушина
4-2. Руслан Ткаленко
Россия
1-1. Евгения Павлова
1-1. Кирилл Стрельцов
Беларусь
15-1. Анна Сола
15-1. Виктор Кривко
Полный старт-лист SINGLE MIXED RELAY в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.
Биатлон, Одиночной смешанной эстафеты на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки..Скоро...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!