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Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть

27 февраля, на арене Олимпийского спорт центра в минских Раубичах, где сейчас проходит Чемпионат Европы по биатлону 2020 года, состоится одиночный микст. Всего 27 сборных примут участие в этой увлекательнейшей и динамичной командной дисциплине.

Под первым номером стартует тандем из России. Второй номер у немецкой одиночки. Третий у биатлонистов Норвегии. Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной и Руслана Ткаленко выйдут на лыжню с 4-м номером на майках. Достаточно сложно определить фаворита в этой непредсказуемой дисциплине.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами сборных Украины, России и Беларуси на супермикст:

Украина

4-1.  Анастасия Меркушина
4-2.  Руслан Ткаленко

Россия

1-1. Евгения Павлова
1-1. Кирилл Стрельцов

Беларусь

15-1. Анна Сола
15-1. Виктор Кривко

Полный старт-лист SINGLE MIXED RELAY в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.

Биатлон, Одиночной смешанной эстафеты на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки..

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть
Биатлон, Одиночный микст, Чемпионат Европы 27.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция
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