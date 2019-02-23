Сегодня, 10:54 Биатлон, женский Супер спринт, Чемпионат Европы 26.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть

26 февраля, на стадионе зимнего Олимпийского спорт центра в минских Раубичах, стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В 1-й день континентального первенства пройдет супер спринт у женщин. Всего 105 биатлонисток примут участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине. Напомним, сначала на стреляющих лыжниц ожидает квалификация на 3км. Затем, 30-ть лучших побегут масс-старт на 5км. 26 февраля, на стадионе зимнего Олимпийского спорт центра в минских Раубичах, стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В 1-й день континентального первенства пройдет супер спринт у женщин. Всегопримут участие в этой увлекательной и динамичной дисциплине. Напомним, сначала на стреляющих лыжниц ожидает квалификация на 3км. Затем, 30-ть лучших побегут масс-старт на 5км.





Ниже предлагаем вам ознакомиться с биатлонистками Украины, России и Беларуси, которые выступят в квалификации.

Украина

26. Елена Пидгрушная

31. Валя Семеренко

46. Вита Семеренко

69. Юлия Журавок

78. Анастасия Меркушина

98. Дарья Блашко

Россия

2. Екатерина Глазырина

10. Ульяна Кайшева

17. Евгения Павлова

47. Виктория Сливко

54. Кристина Резцова

72. Анастасия Поршнева

Беларусь

3. Елена Кручинкина

4. Ирина Кривко

50. Динара Алимбекова

73. Анна Сола

86. Ирина Кручинкина

97. Аделина Сабитова





Полный старт-лист WOMEN SUPER SPRINT QUALIFICATION в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.00 по-Киеву, 15.00 московское время, Минск.

Биатлон, Суперспринта у женщин на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, ОНЛАЙН видео трансляция, результаты гонки...

1. Евгения Павлова РОССИЯ (0+0) 16:31,8

2. Елена Пидгрушная УКРАИНА (0+1) +2,8

3. Хлое Шевалье ФРАНЦИЯ (0+1) +5,5

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Валя Семеренко УКРАИНА (1+2) +8,4...6. Анастасия Меркушина УКРАИНА (0+1) +15,216. Вита Семеренко УКРАИНА (2+3) +1:12,318. Юлия Журавок УКРАИНА (1+2) +1:13,2