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Биатлон, Суперспринт у мужчин, Чемпионат Европы 26.02.2020, Онлайн видео трансляция гонки из белорусских Раубичей, где смотреть

26 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В первый соревновательный день состоится квалификация и финал мужского суперспринта. В мужской квалификации примут участие 123 биатлониста, которые поборются за 30 мест в финале гонки с массовым стартом.

Ниже предлагаем вам ознакомиться с биатлонистами Украины, России и Беларуси, которые выступят в квалификации.

Украина

7.  Дмитрий Пидручный
26.  Артем Прима
64.  Богдан Цымбал
66.  Сергей Семенов
93.  Антон Дудченко
118.  Руслан Ткаленко

Россия

12. Кирилл Стрельцов
27. Эдуард Латыпов
47. Василий Томшин
57. Каримула Саид Халили
79. Матвей Елисеев
92. Дмитрий Иванов

Беларусь

1. Виктор Кривко
13. Роман Ялиотнов
18. Антон Смольский
81. Никита Лабастов
94. Максим Воробей
116. Сергей Бочарников

Полный старт-лист MEN SUPER SPRINT QUALIFICATION в Раубичах смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 12.00 по-Киеву, 13.00 московское время, Минск.

Биатлон, Суперспринта у мужчин на Чемпионате Европы-2020 в Беларуси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Сергей Бочарников БЕЛАРУСЬ  (0+2)  14:12,8

2. Адам Вацлавик  ЧЕХИЯ (0+3)  +0,4

3. Дмитрий Пидручный  УКРАИНА (1+2) +0,5

...
15. Руслан Ткаленко  УКРАИНА (1+1)  +55,1
23. Артем Прима УКРАИНА  (3+3)  +1:16,5

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:men-super-sprint-final.pdf [468,36 Kb] (cкачиваний: 18)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Биатлон, Суперспринт у мужчин, Чемпионат Европы 26.02.2020, Онлайн видео трансляция гонки из белорусских Раубичей, где смотреть
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