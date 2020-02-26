Сегодня, 09:30 Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах

26 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В первый день континентального первенства состоится супер спринт у мужчин и женщин. Сначала, на стреляющих лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-результатам которых определится 30 лучших. Затем, биатлонисты примут участие в финале, где побегут гонку с массовым стартом. 26 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В первый день континентального первенства состоится супер спринт у мужчин и женщин. Сначала, на стреляющих лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-результатам которых определится 30 лучших. Затем, биатлонисты примут участие в финале, где побегут гонку с массовым стартом.





men-super-sprint-qualification.pdf [481,11 Kb] (cкачиваний: 149) Старт-лист суперспринта - квалификации у мужчин качайте:





women-super-sprint-qualification.pdf [479,52 Kb] (cкачиваний: 81) Старт-лист суперспринта - квалификации у женщин качайте:





results-men-super-sprint-qualification.pdf [481,23 Kb] (cкачиваний: 64) РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у мужчин качайте:





results-women-super-sprint-qualification.pdf [479,21 Kb] (cкачиваний: 49) РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у женщин качайте:





Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионат Европы в минских Раубичах, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат Европы-2020, расписание гонок на 26 февраля: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).





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