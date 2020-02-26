Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах
26 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В первый день континентального первенства состоится супер спринт у мужчин и женщин. Сначала, на стреляющих лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-результатам которых определится 30 лучших. Затем, биатлонисты примут участие в финале, где побегут гонку с массовым стартом.
Старт-лист суперспринта - квалификации у мужчин качайте:
Старт-лист суперспринта - квалификации у женщин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у мужчин качайте:
РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у женщин качайте:
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Биатлон - Чемпионат Европы-2020, расписание гонок на 26 февраля: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).
12:00 Суперспринт - квалификация, 16.30 - финал. Мужчины 5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
14:00 Суперспринт - квалификация, 17.00 - финал. Женщины 5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ
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