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Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах

26 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), стартует Чемпионат Европы по биатлону 2020 года. В первый день континентального первенства состоится супер спринт у мужчин и женщин. Сначала, на стреляющих лыжников и лыжниц ожидают квалификационные забеги, по-результатам которых определится 30 лучших. Затем, биатлонисты примут участие в финале, где побегут гонку с массовым стартом.

Старт-лист суперспринта - квалификации у мужчин качайте:men-super-sprint-qualification.pdf [481,11 Kb] (cкачиваний: 149)  

Старт-лист суперспринта - квалификации у женщин качайте:women-super-sprint-qualification.pdf [479,52 Kb] (cкачиваний: 81)

РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у мужчин качайте:results-men-super-sprint-qualification.pdf [481,23 Kb] (cкачиваний: 64)  

РЕЗУЛЬТАТЫ квалификации у женщин качайте:results-women-super-sprint-qualification.pdf [479,21 Kb] (cкачиваний: 49)  

Wrestlingua.com Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионат Европы в минских Раубичах, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат Европы-2020, расписание гонок на 26 февраля: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).

12:00 Суперспринт - квалификация, 16.30 - финал. Мужчины 5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

14:00 Суперспринт - квалификация, 17.00 - финал. Женщины 5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ


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Биатлон, женский Супер спринт, Чемпионат Европы 26.02.2020, Прямая Онлайн видео трансляция гонки в минских Раубичах, где смотреть
Биатлон, женский Супер спринт, Чемпионат Европы 26.02.2020, Прямая Онлайн видео
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Биатлон, Суперспринт у мужчин, Чемпионат Европы 26.02.2020, Онлайн видео трансляция гонки из белорусских Раубичей, где смотреть
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Биатлон сегодня 26.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты Супер спринта в белорусских Раубичах
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