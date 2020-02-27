Сегодня, 09:08 Биатлон сегодня 27.02.2020, Чемпионат Европы. Расписание и результаты смешанных эстафет в белорусских Раубичах.

27 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), состоится второй соревновательный день Чемпионата Европы по биатлону 2020 года. Сегодня на любителей и поклонников биатлона ожидают одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Всего 27 команд поборются за подиум. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 6км. 22 сборные разыграют награды в классическом миксте. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту. 27 февраля, в минских Раубичах (Беларусь), состоится второй соревновательный день Чемпионата Европы по биатлону 2020 года. Сегодня на любителей и поклонников биатлона ожидают одиночная и классическая смешанные эстафеты. Сначала, на дистанцию выйдут одиночники. Всего 27 команд поборются за подиум. Затем, нас ожидает классический микст 4 по 6км. 22 сборные разыграют награды в классическом миксте. Стартовые протоколы, кто за кем выйдет на лыжню сегодня, смотрите ниже по-тексту.













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Биатлон - Чемпионат Европы, расписание командных гонок на 27 февраля. Раубичи-2020: Время Киевское (Москва, Минск + 1час).





16:00 Смешанная эстафета MIXED 4X6 KM RELAY - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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