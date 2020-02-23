Сегодня, 11:20 Дзюдо, Большой Шлем в Дюссельдорфе 23.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований в Германии, смотреть

23 февраля, на татами "ISS Dome" в немецком Дюссельдорфе, где сейчас проходит 2-й в году турнир из серии Большого дзюдоистского "Большого шлема", состоится третий состязательный день турнира. В воскресенье, за награды поборются мужчины в весовых категориях - 90, 100 и +100кг, а также женщины - 78 и +78кг.

В том числе, на немецкие татами выйдут дзюдоисты из Украины, России, Беларуси и Казахстана.





Укр аина: Кенджау Ньябали (90кг). Анастасия Турчин (78кг). Ирина Киндзерска (Украина/Азербайджан) (+78кг).





Ро сс ия: Михаил Игольников (90кг). Нияз Билялов (100кг). Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (78кг). Анжела Гаспарян и Анна Гущина (+78кг).





Бела русь: Егор Воропаев (90кг). Даниэль Мукете (100кг). Александр Вахавяк и Владислав Царпицкий (+100кг).



Казах стан: Ислам Бозбаев и Эрсултан Музаппаров (90кг). Виктор Демьяненко и Айбек Серикбаев (100кг). Зарина Райфова (78кг). Камила Берликаш (+78кг).





Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 3-го и дня Грэнд Слэм Дюссельдорфа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...





Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Дюссельдорфе-2020. Основной татами.

ТАТАМИ 1

ТАТАМИ 2

ТАТАМИ 3

ТАТАМИ 4

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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