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Дзюдо, Большой Шлем в Дюссельдорфе 23.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований в Германии, смотреть

23 февраля, на татами "ISS Dome" в немецком Дюссельдорфе, где сейчас проходит 2-й в году турнир из серии Большого дзюдоистского "Большого шлема", состоится третий состязательный день турнира. В воскресенье, за награды поборются мужчины в весовых категориях - 90, 100 и +100кг, а также женщины - 78 и +78кг.
В том числе, на немецкие татами выйдут дзюдоисты из Украины, России,  Беларуси и Казахстана.

Украина: Кенджау Ньябали (90кг). Анастасия Турчин (78кг). Ирина Киндзерска (Украина/Азербайджан) (+78кг).

Россия: Михаил Игольников (90кг). Нияз Билялов (100кг). Александра Бабинцева и Антонина Шмелева (78кг). Анжела Гаспарян и Анна Гущина (+78кг).

Беларусь: Егор Воропаев (90кг). Даниэль Мукете (100кг). Александр Вахавяк  и Владислав Царпицкий (+100кг).

Казахстан: Ислам Бозбаев и Эрсултан Музаппаров (90кг). Виктор Демьяненко и Айбек Серикбаев (100кг). Зарина Райфова (78кг). Камила Берликаш (+78кг).

Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 3-го и дня Грэнд Слэм Дюссельдорфа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...

Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Дюссельдорфе-2020. Основной татами.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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