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Дзюдо, Большой Шлем в Париже 09.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований во Франции, смотреть

9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция) подходит к завершению турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 81, 90, 100, свыше 100кг, а также женщины - 70, 78, свыше 78кг.

В женских части состязаний примут участие 110 дзюдоисток. У мужчин разыграют награды 220 мастеров дзюдо. В том числе, в состязаниях примут ведущие мастера из Украины, России и Беларуси.

Украина: Кеджау Ньябали (90 кг), Яков Хаммо (свыше 100кг). Анастасия Турчин (78кг), Галина Тарасова (свыше 78кг).

Россия: Абас Азизов и Алан Хубештов (81 кг), Хусейн Халмурзаев (90 кг), Арман Адамиан и Казбек Занкишиев (100кг), Инал Тасоев (свыше 100кг). Таисия Киреева и Мадина Таймазова (70кг), Ксения Чибисова и Анна Гущина (свыше 78кг).

Беларусь: Юнус Бекмурзаев (81 кг), Никита Свирид (100кг). Марина Слуцкая (свыше 78кг).

Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 2-го и заключительного дня Грэнд Слэм Парижа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...


Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Париже-2020. Основной татами. 09.02.2020.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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