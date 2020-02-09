Сегодня, 12:37 Дзюдо, Большой Шлем в Париже 09.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований во Франции, смотреть

9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция) подходит к завершению турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 81, 90, 100, свыше 100кг, а также женщины - 70, 78, свыше 78кг. 9 февраля, на татами "AccorHotels Arena of Bercy" в Париже (Франция) подходит к завершению турнир из серии Большого шлема по дзюдо. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 81, 90, 100, свыше 100кг, а также женщины - 70, 78, свыше 78кг.





В женских части состязаний примут участие 110 дзюдоисток. У мужчин разыграют награды 220 мастеров дзюдо. В том числе, в состязаниях примут ведущие мастера из Украины, России и Беларуси.





Украина: Кеджау Ньябали (90 кг), Яков Хаммо (свыше 100кг). Анастасия Турчин (78кг), Галина Тарасова (свыше 78кг).





Россия: Абас Азизов и Алан Хубештов (81 кг), Хусейн Халмурзаев (90 кг), Арман Адамиан и Казбек Занкишиев (100кг), Инал Тасоев (свыше 100кг). Таисия Киреева и Мадина Таймазова (70кг), Ксения Чибисова и Анна Гущина (свыше 78кг).





Беларусь: Юнус Бекмурзаев (81 кг), Никита Свирид (100кг). Марина Слуцкая (свыше 78кг).





Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 2-го и заключительного дня Грэнд Слэм Парижа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...









Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Париже-2020. Основной татами. 09.02.2020.

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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