Сегодня, 11:15 Дзюдо, Большой Шлем в Дюссельдорфе 22.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований в Германии, смотреть

22 февраля, на татами "ISS Dome" в немецком Дюссельдорфе, где сейчас проходит 2-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо, состоится второй соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 73 и 81кг, а также женщины - 63, 70кг. В том числе, на немецкие татами выйдут дзюдоисты из Украины, России и Беларуси. 22 февраля, на татами "ISS Dome" в немецком Дюссельдорфе, где сейчас проходит 2-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо, состоится второй соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 73 и 81кг, а также женщины - 63, 70кг. В том числе, на немецкие татами выйдут дзюдоисты из Украины, России и Беларуси.





Укр аина: Геворг Хачатрян и Артем Хомула (73 кг).





Ро сс ия: Хасан Халмурзаев и Аслан Лаппинагов (81 кг). Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70кг).





Бела русь: Вадим Шока (73 кг).





Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 2-го и дня Грэнд Слэм Дюссельдорфа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...





Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Дюссельдорфе-2020. Основной татами.

ТАТАМИ 1

ТАТАМИ 2

ТАТАМИ 3

ТАТАМИ 4

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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