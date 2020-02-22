Дзюдо, Большой Шлем в Дюссельдорфе 22.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований в Германии, смотреть
22 февраля, на татами "ISS Dome" в немецком Дюссельдорфе, где сейчас проходит 2-й в году турнир из серии Большого шлема по дзюдо, состоится второй соревновательный день турнира. Сегодня, в борьбу за медали вступят мужчины в весовых категориях - 73 и 81кг, а также женщины - 63, 70кг. В том числе, на немецкие татами выйдут дзюдоисты из Украины, России и Беларуси.
Украина: Геворг Хачатрян и Артем Хомула (73 кг).
Россия: Хасан Халмурзаев и Аслан Лаппинагов (81 кг). Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70кг).
Беларусь: Вадим Шока (73 кг).
Прямую ОНЛАЙН видео трансляцию 2-го и дня Грэнд Слэм Дюссельдорфа-2020 смотрите по плеерам ниже. Также, ниже на странице Вы можете следить за результатами борьбы в режиме реального времени...
Прямая видео трансляция турнира из серии Большого Шлема в Дюссельдорфе-2020. Основной татами.
ТАТАМИ 1
ТАТАМИ 2
ТАТАМИ 3
ТАТАМИ 4
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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