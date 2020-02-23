Сегодня, 11:07 Биатлон сегодня 23.02.2020. Масс-старт, Чемпионат Мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат гонок.

23 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, завершается Чемпионат мира по биатлону 2020 года. В заключительный соревновательный день мирового первенства пройдут гонки с массовым стартом у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонистки. Затем, масс-старт 15км побегут биатлонисты. Списки сформированы по-результатам выступлений на чемпионате мира, а также текущем рейтинге Кубка мира. 23 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве, завершается Чемпионат мира по биатлону 2020 года. В заключительный соревновательный день мирового первенства пройдут гонки с массовым стартом у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонистки. Затем, масс-старт 15км побегут биатлонисты. Списки сформированы по-результатам выступлений на чемпионате мира, а также текущем рейтинге Кубка мира.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами спортсменов:













Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу Чемпионата мира по биатлону 2020 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира в Антхольце-2020, расписание масс-стартов на 23 февраля: Время Киевское (московское время + 1 час).

13:30 Масс-старт, Женщины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





16:00 Масс-старт, Мужчины 15 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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