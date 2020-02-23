Сегодня, 15:00 Биатлон, мужской Масс-старт 23.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

23 февраля, в высокогорье итальянских Альп - Антхольц-Антерсельве подходит к завершению Чемпионат мира по биатлону 2020 года. Заключительной гонкой мирового первенства станет масс-старт у мужчин на 15км. Традиционно, 30 сильнейших биатлонистов мира примут участие в гонке с массовым стартом. 23 февраля, в высокогорье итальянских Альп - Антхольц-Антерсельве подходит к завершению Чемпионат мира по биатлону 2020 года. Заключительной гонкой мирового первенства станет масс-старт у мужчин на 15км. Традиционно, 30 сильнейших биатлонистов мира примут участие в гонке с массовым стартом.





Под первым номером на лыжню выйдет француз Эмильен Жаклен, который выиграл на чемпионате золото в гонке преследования. Напомним, изначально с первым номером на майке

должен был стартовать россиянин Александр Логинов. За несколько часов до старта победитель спринта принял решение снятся с гонки из-за инцидента с итальянскими правоохранителями. Именитый Мартен Фуркад побежит под вторым номером. Мартен выиграл на текущем чемпионате индивидуалку и добыл бронзу в спринте.





Как сложится и чем завершится эта захватывающая контактная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-Й КАНАЛ, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской МАСС-СТАРТ 15км сборных: Украины и России.

Украина

27. Дмитрий Пидручный

Россия

13. Матвей Елисеев

23. Никита Поршнев





Полный старт-лист MEN 15 KM MASS START в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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