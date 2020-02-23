Сегодня, 12:47 Биатлон, Масс-старт у женщин 23.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в итальянской Антхольц-Антерсельве, где смотреть

23 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве подходит к завершению Чемпионат мира по биатлону 2020 года. В заключительный день турнира состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Уже традиционно, в масс-старте принимают участие 30 биатлонисток. Лучшие непосредственно на чемпионате и лидеры текущего зачета Кубка мира. 23 февраля, в итальянской Антхольц-Антерсельве подходит к завершению Чемпионат мира по биатлону 2020 года. В заключительный день турнира состоится гонка с массовым стартом у женщин на 12,5км. Уже традиционно, в масс-старте принимают участие 30 биатлонисток. Лучшие непосредственно на чемпионате и лидеры текущего зачета Кубка мира.

Под первым номером на лыжню выйдет норвежка Марте Олсбю Ройселанд. Ройселанд завоевала золото в спринте, а также бронзы в пасьюте и индивидуалке. Второй номер достался итальянке Доротее Вирер. Вирер одержала победы в пасьюте и индивидуальной дисциплине, а заодно упрочила свои позиции в общем зачете.





Как сложится и чем завершится эта динамичная контактная гонка на Чемпионате Мира 2020 у женщин, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: 1-Й КАНАЛ, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на МАСС-СТАРТ 12,5км сборных: Украины и России.

Украина

22. Елена Пидгрушная

Россия

20. Екатерина Юрлова-Перхт





Полный старт-лист WOMEN 12.5 KM MASS START в Антхольц-Антерсельве смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 13.30 по-Киеву, 14.30 московское время, Минск.

Биатлон, женский масс-старт на Чемпионате мира в Антхольце, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Марте Олсбю Ройселанд НОРВЕГИЯ (1+1+0+0) 39:14,0

2. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (1+0+1+1) +20,7

3. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (1+0+0+2) +26,1

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...24. Елена Пидгрушная (0+0+1+1) +3:27,5