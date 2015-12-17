Сегодня, 11:32                    

Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти ЗТР Казбека Дедегкаева прямая онлайн видео трансляция из Владикавказа

 Сегодня во Владикавказе стартовал Всероссийский турнир по вольной борьбе среди школьников, посвященный памяти памяти заслуженного тренера России - Казбека Дедегкаева.

В текущем году соревнования собрали огромное количество желающих побороться юных атлетов, что будут проведены на 8-ти коврах и продлятся целый день без перерыва.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию прямую видео онлайн трансляцию Всероссийского турнира по вольной борьбе, Мемориал заслуженного тренера России - Казбека Дедегкаева. Смотрите прямой эфир из Владикавказа и наслаждайтесь яркими и искренними борцовскими баталиями юных спортсменов.

Распределение весовых категорий по коврам:
Ковёр А: 35 кг. Ковёр В: 38 кг. Ковёр С: 32 кг. Ковёр D: 24 кг., 51 кг./ 1/16 - 55 кг. Ковёр E: 30 кг., 60 кг. Ковёр F: 28 кг. 60кг. Ковёр G: 41 кг, 48 кг. Ковёр H: 44 кг., 26 кг.

Также смотрите сегодня в прямом эфире:

Чемпионат АЗИИ-2020 Вольная борьба | Мемориал Ованеса Саакяна - Вольная борьба Харьков 2020
 Чемпионат Казахстана U-23 - Вольная борьба.

Вольная борьба Мемориал казбека Дедегкаева-2020, прямая видео онлайн трансляция КОВЕР А

КОВЕР В | КОВЕР C | КОВЕР D | КОВЕР F | КОВЕР G | КОВЕР H



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Челси - Тоттенхэм 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Челси - Тоттенхэм 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги,
LIVE!
Лыжи, Спринт 22.02.2020
Лыжи, Спринт 22.02.2020 "Ски Тур", ОНЛАЙН видео трансляция из норвежском Тронхейме, где
LIVE!
Биатлон, женская ЭСТАФЕТА 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве, где смотреть
Биатлон, женская ЭСТАФЕТА 22.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Чемпионата мира в
LIVE!
Вольная борьба, МТ Ованеса Саакяна. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Харьков-2020, Обновляется...
Вольная борьба, МТ Ованеса Саакяна. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Харьков-2020, Обновляется...
LIVE!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Лыжные гонки сегодня 22.02.2020, Ски Тур. Спринт, Расписание и результаты в Норвегии.
Лыжные гонки сегодня 22.02.2020, Ски Тур. Спринт, Расписание и результаты в Норвегии.
Биатлон сегодня 22.02.2020. Эстафеты, Чемпионат Мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат гонок.
Биатлон сегодня 22.02.2020. Эстафеты, Чемпионат Мира в Антхольц-Антерсельве. Расписание и результат гонок.
Анонс открытого Всеукраинского турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СРСР Ованеса Саакяна, Харьков-2020
Анонс открытого Всеукраинского турнира по вольной борьбе памяти мастера спорта СРСР Ованеса Саакяна, Харьков-2020
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»