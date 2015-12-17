Сегодня, 11:32 Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти ЗТР Казбека Дедегкаева прямая онлайн видео трансляция из Владикавказа

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Вольная борьба Мемориал казбека Дедегкаева-2020, прямая видео онлайн трансляция КОВЕР А

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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Сегодня во Владикавказе стартовал Всероссийский турнир по вольной борьбе среди школьников, посвященный памяти памяти заслуженного тренера России - Казбека Дедегкаева.В текущем году соревнования собрали огромное количество желающих побороться юных атлетов, что будут проведены на 8-ти коврах и продлятся целый день без перерыва.- предлагает вашему вниманию прямую видео онлайн трансляцию Всероссийского турнира по вольной борьбе, Мемориал заслуженного тренера России - Казбека Дедегкаева. Смотрите прямой эфир из Владикавказа и наслаждайтесь яркими и искренними борцовскими баталиями юных спортсменов.Ковёр А: 35 кг. Ковёр В: 38 кг. Ковёр С: 32 кг. Ковёр D: 24 кг., 51 кг./ 1/16 - 55 кг. Ковёр E: 30 кг., 60 кг. Ковёр F: 28 кг. 60кг. Ковёр G: 41 кг, 48 кг. Ковёр H: 44 кг., 26 кг.