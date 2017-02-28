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Вольная борьба Чемпионат Казахстана U-23, прямая онлайн видео трансляция, смотреть

Сегодня в Казахстане проходит второй соревновательный день Чемпионата Казахстана по вольной борьбе среди борцов 1997-2001г.р., то есть до 23 лет. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн видео трансляцию утренней сессии Чемпионата Казахстан по вольной борьбе 2020 U-23. Приятного просмотра.
 
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Вольная борьба Чемпионат Казахстана U-23, прямая онлайн видео трансляция, смотреть сегодня


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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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