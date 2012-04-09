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Вольная борьба, МТ Ованеса Саакяна. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Харьков-2020, Обновляется...

Сегодня, 12 февраля в Харькове стартует крупный открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе среди мужчин, посвященный памяти мастера спорта СССР - Ованеса Саакяна.

В харьковском турнире принимают участие свыше 150 борцов из Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Румынии. Многие мастера борьбы, хорошо вам известны. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию онлайн результаты МТ по вольной борьбе на призы Ованеса Саакяна. Следите за обновлениям и вы не пропустите все самые интересные поединки из Харькова. Пока ссылки на видео трансляцию нет, но мы надеемся, что она вскоре появится. Следите за обновлениями.  
РАСПИСАНИЕ | ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

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Вольная борьба, МТ памяти О. Саакяна, Харьков-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ




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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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