Вольная борьба, МТ Ованеса Саакяна. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Харьков-2020, Обновляется...

В харьковском турнире принимают участие свыше 150 борцов из Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Румынии. Многие мастера борьбы, хорошо вам известны. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию онлайн результаты МТ по вольной борьбе на призы Ованеса Саакяна. Следите за обновлениям и вы не пропустите все самые интересные поединки из Харькова. Пока ссылки на видео трансляцию нет, но мы надеемся, что она вскоре появится. Следите за обновлениями.
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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
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