Сегодня, 11:47 Вольная борьба, МТ Ованеса Саакяна. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ, Харьков-2020, Обновляется...

Также смотрите сегодня в прямом эфире:

Вольная борьба, МТ памяти О. Саакяна, Харьков-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Сегодня, 12 февраля в Харькове стартует крупный открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе среди мужчин, посвященный памяти мастера спорта СССР - Ованеса Саакяна.В харьковском турнире принимают участие свыше 150 борцов из Украины, Грузии, Армении, Молдовы и Румынии. Многие мастера борьбы, хорошо вам известны.предлагает вашему вниманию онлайн результаты МТ по вольной борьбе на призы Ованеса Саакяна. Следите за обновлениям и вы не пропустите все самые интересные поединки из Харькова. Пока ссылки на видео трансляцию нет, но мы надеемся, что она вскоре появится. Следите за обновлениями.