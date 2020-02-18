Вчера, 23:05 Чемпионат Азии по вольной борьбе, прямая онлайн видео трансляция из Дели-2020 , смотреть сегодня

Завтра в субботу 22 февраля, на борцовской арене спорткомплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в столице Индии, городе Нью Дели, продолжается Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года. В 5-й соревновательный день континентального ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием борцов вольного стиля в весовых категориях - до 57, 65, 70, 79 и 97кг.









В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Азии не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому завтра у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся познакомимся с составами команд, которые стартуют 22 февраля на ЧА-2020 по вольной борьбе и узнаем кто будет представлять какую из интересных нам стран:

57кг: Казахстан: Нурислам Санаев. Узбекистан: Сардор Рузимов. Таджикистан: Хикматуло Вохидов. Кыргызстан: Бекболот Мирзаназар Уулу.





65кг: Казахстан: Даулет Ниязбеков. Узбекистан: Аббос Рахмонов. Кыргызстан: Нургази Абдуразаков. Таджикистан: Джамшед Шарифов.



70кг: Казахстан: Меиржан Аширов. Узбекистан: Ильяс Бекбулатов. Кыргызстан: Исламбек Орозбеков.

79кг: Казахстан: Галимжан Уссербаев. Узбекистан: Сухроб Шарипов. Кыргызстан: Арсалан Будажапов.

97кг: Казахстан: Алишер Эргали. Узбекистан: Максуд Вейсалов. Кыргызстан: Магомед Мусаев. Таджикистан: Рустам Искандари.

Сегодня будет очень интересно на индийских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Азии по вольной борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 08.00 - по-Киеву или 09:30 Москве и Минску. Финалы 14-30 Киев, 15-30 мск. Казахстан: Даулет Ниязбеков. Узбекистан: Аббос Рахмонов. Кыргызстан: Нургази Абдуразаков. Таджикистан: Джамшед Шарифов.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, Чемпионат Азии-2020, смотреть прямой эфир из Дели, сегодня

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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