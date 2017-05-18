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Первенство Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2003-2004г.р, прямая онлайн видео трансляция

10-12 января в Хасавюрте проходит первенство республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования проходят в спорткомплексе им. Г. Гамидова.
Сегодня, во второй соревновательный день состоятся предварительные поединки в весовых категориях: 45, 51, 60, 71 и 92кг. А также в вечерней программе вы увидите в прямом эфире финалы в этих же весах.   

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию прямую онлайн видео трансляцию Чемпионата Республики Дагестан среди юношей 2003-2004г.р. По завершению турнира, на нашем сайте вы найдете результаты. Приятного просмотра. 

Првенство Дагестана 2020, вольная борьба прямой эфир смотреть ковер А


Чемпионат Дагестана по вольной борьбе среди юношей, прямая трансляция Ковер В

Dagestan wrestling cadet Championship-2020, live streaimg MAT C

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com
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