Первенство Дагестана по вольной борьбе среди юношей 2003-2004г.р, прямая онлайн видео трансляция

10-12 января в Хасавюрте проходит первенство республики Дагестан по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 годов рождения. Соревнования проходят в спорткомплексе им. Г. Гамидова.Сегодня, во второй соревновательный день состоятся предварительные поединки в весовых категориях: 45, 51, 60, 71 и 92кг. А также в вечерней программе вы увидите в прямом эфире финалы в этих же весах.