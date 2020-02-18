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Чемпионат Азии-2020 по вольной женской борьбе, прямая онлайн видео трансляция из Дели, смотреть сегодня

Завтра в пятницу 21 февраля, на борцовской арене спорткомплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в столице Индии, городе Нью Дели, продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года. В 4-й соревновательный день континентального ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием женщин в весовых категориях - до 53, 57, 62, 65 и 72кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Азии не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому завтра у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся познакомимся с составами команд, которые стартуют 21 февраля на ЧА-2020 по вольной  женской борьбе и узнаем кто будет представлять какую из интересных нам стран:

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53кг: Казахстан: Татьяна Ахметова Аманжол. Узбекистан: Актенге Кеунимжаева. Таджикистан: Ватансултон Шакаршоева.

57кг:  Казахстан: Алтынай Сатылган. Узбекистан: Севара Эшмуратова. Кыргызстан: Нурайда Анаркулова.

62кг:  Казахстан: Аяулым Кассымова. Узбекистан: Ариухан Жумабаева. Кыргызстан: Айсулуу Тыныбекова.

65кг:  Казахстан: Гаухар Мукатай. Узбекистан: Набира Эсенбаева.

72кг: Казахстан: Жамила Бакбергенова. Узбекистан: Светлана Окназарова. 

Сегодня будет очень интересно на индийских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Азии по вольной женской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 08.00 - по-Киеву или 09:30 Москве и Минску. Финалы  14-30 Киев, 15-30 мск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, женщины, Чемпионат Азии-2020, смотреть прямой эфир из Дели, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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