Сегодня, 20:46 Греко-римская борьба, Чемпионат Азии-2020, прямая онлайн видео трансляция из Дели, смотреть сегодня

В среду 19 февраля, на коврах спорткомплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в столице Индии, городе Нью Дели, продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года. Во 2-й соревновательный день континентального ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 60, 67, 72, 82 и 97кг.









В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Азии не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся познакомимся с составами команд, которые стартуют 19 февраля на ЧА-2020 по греко-римской борьбе и узнаем кто будет представлять какую из интересных нам стран:

60кг: Казахстан: Айдос Султангали. Узбекистан: Исламджон Бахромов. Кыргызстан: Жоламан Шаршенбеков. Таджикистан: Фируз Мирзораджабов.





67кг: Казахстан: Адилхан Сатаев. Узбекистан: Махмуд Бахшилоев. Кыргызстан: Марлен Асикеев. Таджикистан: Зайнудин Камаров.



72кг: Казахстан: Ибрагим Магомадов. Узбекистан: Алиджон Хусейнов. Кыргызстан: Руслан Царев. Таджикистан: Лойки Амирхонзода.

82кг: Казахстан: Евгений Поливадов. Узбекистан: Жалгасбай Бердымуратов. Кыргызстан: Саматбек Хоноралиев.

97кг: Казахстан: Алимхан Сыздыков. Узбекистан: Мухаммадали Шамсиддинов. Кыргызстан: Бексултан Махмудов. Таджикистан: Мирзоамин Сафаров.

Жарко сегодня будет на индийских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 08.00 - по-Киеву или 09:30 Москве и Минску. Финалы 14-30 Киев, 15-30 мск. Казахстан: Адилхан Сатаев. Узбекистан: Махмуд Бахшилоев. Кыргызстан: Марлен Асикеев. Таджикистан: Зайнудин Камаров.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, Чемпионат Азии-2020, смотреть прямой эфир из Дели, сегодня

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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