Сегодня, 19:23 Вольная женская борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 20-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Уже завтра в борьбу за награды Континентального первенства вступят женщины стиля в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на завтра и на послезавтра.



Далее мы будем знакомить вас с жребием который выпал борчиням во всех весах Чемпионата Азии-2020 по женской вольной борьбе.





Вольная женская борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.





















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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