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Вольная женская борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 20-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Уже завтра в борьбу за награды Континентального первенства вступят женщины стиля в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на завтра и на послезавтра.

Далее мы будем знакомить вас с жребием который выпал борчиням во всех весах Чемпионата Азии-2020 по женской вольной борьбе.


Вольная женская борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

50кг:ww-50-kg.pdf [25,86 Kb] (cкачиваний: 11)

53кг:ww-53-kg.pdf [27,17 Kb] (cкачиваний: 2)

55кг:seniors-55-kg.pdf [39,54 Kb] (cкачиваний: 2)

57кг:ww-57-kg.pdf [25,78 Kb] (cкачиваний: 7)

59кг:seniors-59-kg.pdf [40,07 Kb] (cкачиваний: 1)

62кг:ww-62-kg.pdf [25,69 Kb] (cкачиваний: 5)

65кг:seniors-65-kg.pdf [39,73 Kb] (cкачиваний: 1)

68кг:seniors-68-kg.pdf [38,56 Kb] (cкачиваний: 1)

72кг:seniors-72-kg.pdf [39,66 Kb] (cкачиваний: 2)

76кг:seniors-76-kg.pdf [40 Kb] (cкачиваний: 2)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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