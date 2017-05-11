Вольная женская борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Завтра, 20-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Уже завтра в борьбу за награды Континентального первенства вступят женщины стиля в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на завтра и на послезавтра.
Далее мы будем знакомить вас с жребием который выпал борчиням во всех весах Чемпионата Азии-2020 по женской вольной борьбе.
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Вольная женская борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.
50кг:
53кг:
53кг:
55кг:
57кг:
57кг:
59кг:
62кг:
65кг:
68кг:
72кг:
76кг:
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!