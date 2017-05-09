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Греко-римская борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 18-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), стартовал Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Первыми в борьбу за медали Континентального первенства вступили борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на сегодня и на завтра.

Уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах Чемпионата Азии-2020 по греко-римской борьбе. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в класической борьбе на Чемпионате Азии в Нью Дели.


Греко-римская борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.

55кг:gr-55-kg.pdf [27,37 Kb] (cкачиваний: 53)

60кг:gr-60-kg.pdf [26,52 Kb] (cкачиваний: 51)

63кг:gr-63-kg.pdf [28,66 Kb] (cкачиваний: 28)

67кг:gr-67-kg.pdf [26,79 Kb] (cкачиваний: 16)

72кг:gr-72-kg.pdf [26,39 Kb] (cкачиваний: 18)

77кг:gr-77-kg.pdf [29,96 Kb] (cкачиваний: 12)

82кг:seniors-82-kg.pdf [35,85 Kb] (cкачиваний: 20)

87кг:gr-87-kg.pdf [27,94 Kb] (cкачиваний: 22)

97кг:gr-97-kg.pdf [26,42 Kb] (cкачиваний: 24)

130кг:gr-130-kg.pdf [26,29 Kb] (cкачиваний: 11)


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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