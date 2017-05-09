Сегодня, 18:59 Греко-римская борьба, Чемпионата Азии-2020 в Дели. Жеребьевка, турнирные сетки

Сегодня, 18-го февраля на коврах спорт комплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в Нью Дели (Индия), стартовал Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года среди взрослых. Первыми в борьбу за медали Континентального первенства вступили борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях - до 55, 63, 77, 87, 130кг. Однако, согласно новой концепции UWW, жеребьевка проводится в один день для всех весовых категорий и поэтому в новости вы найдете результаты жеребьевки и на сегодня и на завтра.



Уже сегодня мы будем знакомить вас с жребием который выпал борцам греко-римского стиля во всех весах Чемпионата Азии-2020 по греко-римской борьбе. Wrestlingua.com предлагает вам ознакомиться с жеребьевкой, турнирными сетками в класической борьбе на Чемпионате Азии в Нью Дели.





Греко-римская борьба, Чемпионат Азии-2020, Жеребьевка, турнирные сетки, протоколы.





















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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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