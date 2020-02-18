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Вольная борьба, Чемпионат Азии-2020, женщины, прямая онлайн видео трансляция из Дели, смотреть сегодня

Завтра в четверг 20 февраля, на коврах спорткомплекса "Jadhav Wrestling Stadium" в столице Индии, городе Нью Дели, продолжится Чемпионат Азии по спортивной борьбе 2020 года. В 3-й соревновательный день континентального ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием женщин в весовых категориях - до 50, 55, 59, 68 и 76кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Азии не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому завтра у нас борьба исключительно за награды. Давайте познакомимся познакомимся с составами команд, которые стартуют 20 февраля на ЧА-2020 по вольной  женской борьбе и узнаем кто будет представлять какую из интересных нам стран:

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50кг: Казахстан: Валентина Исламова Брик. Узбекистан: Даулетбайк Яхшимуратова.

55кг:  Казахстан: Марина Зуева. Узбекистан: Шохида Ахмедова.

59кг:  Казахстан: Мадина Бакбергенова. Узбекистан: Гульнора Тошпулатова. Кыргызстан: Насира Марсбек Кызы. 

68кг:  Казахстан: Альбина Каиргельдинова. Узбекистан: Азода Эсбергенова.

76кг: Казахстан: Эльмира Сыздыкова. Узбекистан: Мухлиса Нормуминова. Кыргызстан: Айпери Медет Кызы. 

Сегодня будет очень интересно на индийских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 08.00 - по-Киеву или 09:30 Москве и Минску. Финалы  14-30 Киев, 15-30 мск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА, женщины, Чемпионат Азии-2020, смотреть прямой эфир из Дели, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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