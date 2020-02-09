Лыжи, Женский Масс-старт 09.02.2020, Онлайн трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть

9 февраля, на лыжне шведского Фалуна, состоится второй и заключительный соревновательный день 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Завершать шведский этап будет гонка с массовым стартом у женщин на 10км. Всего 66 лыжниц примут участие в этой увлекательнейшей и динамичной контактной дисциплине. Под первым номером на трассы выйдет легендарная норвежка Тереза Йохауг. Сильнейшая лыжница России -стартует с 3-м номером на майке. Сумеет ли Наталья навязать борьбу норвежкам, убедимся уже совсем скоро...