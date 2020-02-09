Лыжи, Женский Масс-старт 09.02.2020, Онлайн трансляция Кубка мира в шведском Фалуне, где смотреть
9 февраля, на лыжне шведского Фалуна, состоится второй и заключительный соревновательный день 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2019/20 года. Завершать шведский этап будет гонка с массовым стартом у женщин на 10км. Всего 66 лыжниц примут участие в этой увлекательнейшей и динамичной контактной дисциплине. Под первым номером на трассы выйдет легендарная норвежка Тереза Йохауг. Сильнейшая лыжница России - Наталья Непряева стартует с 3-м номером на майке. Сумеет ли Наталья навязать борьбу норвежкам, убедимся уже совсем скоро...
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробным составом и стартовыми номерами на масс-старт сборной России.
Россия
3. Наталья Непряева
22. Алиса Жамбалова
24. Яна Кирпиченко
27. Анна Нечаевская
29. Екатерина Смирнова
35. Диана Головань
Полный стартовый протокол смотрите ЗДЕСЬ. К сожалению, видео трансляция забега не запланирована, поэтому вы сможете посмотреть текстовую ОНЛАЙН трансляцию и результаты этой динамичной и захватывающей дисциплины.
Начало трансляции гонки в 16:30 московское время.
Лыжи, Масс-старт у женщин свободный стиль 10км, Онлайн трансляция, результаты гонки Кубка мира в шведском Фалуне-2020...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!