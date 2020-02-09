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Лыжные гонки сегодня 09.02.2020, Кубок мира в шведском Фалуне. Расписание и результаты масс-стартов.

9 февраля, в шведском Фалуне, пройдет второй и заключительный соревновательный день 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км побегут женщины. Накануне нынешнего этапа, вместо гонок с раздельным стартом 30 и 15км соответственно, организаторы приняли решение провести масс-старты с укороченной дистанцией.  

Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться с старт-листами этих захватывающих контактных дисциплин. Следите за обновлениями на странице...

Старт-лист Масс-старта у мужчин качайте:men-15.0-km-mass-start-free.pdf [832,95 Kb] (cкачиваний: 107)  

Старт-лист Масс-старта у женщин качайте:women-10.0-km-mass-start-free.pdf [825,68 Kb] (cкачиваний: 29)  

Лыжные гонки. Кубок мира в шведском Фалуне-2020. Расписание и результаты гонок на 09.02.2020. (Московское время).

12:00 МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

16:30 ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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