Сегодня, 10:26 Лыжные гонки сегодня 09.02.2020, Кубок мира в шведском Фалуне. Расписание и результаты масс-стартов.

9 февраля, в шведском Фалуне, пройдет второй и заключительный соревновательный день 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км побегут женщины. Накануне нынешнего этапа, вместо гонок с раздельным стартом 30 и 15км соответственно, организаторы приняли решение провести масс-старты с укороченной дистанцией. 9 февраля, в шведском Фалуне, пройдет второй и заключительный соревновательный день 11-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам сезона 2019/20 годов. Сегодня, на лыжников и лыжниц ожидает гонка с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 15км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км побегут женщины. Накануне нынешнего этапа, вместо гонок с раздельным стартом 30 и 15км соответственно, организаторы приняли решение провести масс-старты с укороченной дистанцией.





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Лыжные гонки. Кубок мира в шведском Фалуне-2020. Расписание и результаты гонок на 09.02.2020. (Московское время).





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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