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Лыжи, Тур де Ски, женский масс-старт 28.12.2019, Онлайн видео трансляция из швейцарского Ленцерхайда.

Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует лыжная многодневка "Тур де Ски 2020". Открывать престижнейший этап Кубка мира будет гонка с массовым стартом у женщин на 10км свободным стилем. Всего 77 лыжниц примут участие в премьерной гонке престижной многодневки.

Главной фавориткой предстоящей контактной дисциплины является именитая норвежка Тереза Йохауг. Тереза выиграла практически все гонки старта сезона, и сейчас, уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. Лучшая из россиянок Наталья Непряева не так удачно начала сезон. На данный момент у лыжницы из Архангельска лишь 9-е место в зачете.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом на масс-старт свободным стилем 10 км сборной России.

Россия: 8. Наталья Непряева, 28. Алиса Жамбалова, 29. Анна Нечаевская, 35. Яна Кирпиченко, 41. Лидия Дуркина, 43. Анна Жеребятьева,  46. Диана Головань.

Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ.

Начало видео трансляции гонки в 14:45 московское время.

Лыжи, Тур де Ски в Ленцерхайде-2019, женщины, масс-старт коньковым ходом 10км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...



ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:results.pdf [839,97 Kb] (cкачиваний: 62)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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