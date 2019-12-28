Сегодня, 12:33 Лыжи, Тур де Ски, женский масс-старт 28.12.2019, Онлайн видео трансляция из швейцарского Ленцерхайда.

Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует лыжная многодневка "Тур де Ски 2020". Открывать престижнейший этап Кубка мира будет гонка с массовым стартом у женщин на 10км свободным стилем. Всего 77 лыжниц примут участие в премьерной гонке престижной многодневки. Сегодня, 28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде стартует лыжная многодневка "Тур де Ски 2020". Открывать престижнейший этап Кубка мира будет гонка с массовым стартом у женщин на 10км свободным стилем. Всегопримут участие в премьерной гонке престижной многодневки.





Главной фавориткой предстоящей контактной дисциплины является именитая норвежка Тереза Йохауг. Тереза выиграла практически все гонки старта сезона, и сейчас, уверенно лидирует в общем зачете Кубка мира. Лучшая из россиянок Наталья Непряева не так удачно начала сезон. На данный момент у лыжницы из Архангельска лишь 9-е место в зачете.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом на масс-старт свободным стилем 10 км сборной России.





Ро сс ия: 8. Наталья Непряева, 28. Алиса Жамбалова, 29. Анна Нечаевская, 35. Яна Кирпиченко, 41. Лидия Дуркина, 43. Анна Жеребятьева, 46. Диана Головань.









Начало видео трансляции гонки в 14:45 московское время.

Лыжи, Тур де Ски в Ленцерхайде-2019, женщины, масс-старт коньковым ходом 10км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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